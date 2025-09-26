Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Кеосаяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Она отметила, что его уход является тяжелой утратой для всех, кто его знал.
«Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она охарактеризовала Кеосаяна как одного из самых добрых людей из ее окружения, подчеркнув его невероятную и искреннюю энергетику доброжелательности. По ее словам, эти качества были абсолютно настоящими и уникальными.
26 сентября умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Он скончался, не приходя в сознание.
