Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Кеосаяна

Кеосаян обладал доброй энергетикой, заявила Захарова
Кеосаян обладал доброй энергетикой, заявила Захарова
новость из сюжета
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Она отметила, что его уход является тяжелой утратой для всех, кто его знал.

«Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она охарактеризовала Кеосаяна как одного из самых добрых людей из ее окружения, подчеркнув его невероятную и искреннюю энергетику доброжелательности. По ее словам, эти качества были абсолютно настоящими и уникальными.

26 сентября умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Он скончался, не приходя в сознание.

