На Украине заметили агентов французских властей

Экс-разведчик Чинкуини: французские власти отправляют на Украину своих агентов
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Чинкуини заявил, что нарциссизм некоторых наемников помогает выявить их присутствие на Украине Фото:
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Французские наемники в рядах ВСУ активно публикуют в соцсетях свою жизнь и деятельность на Украине. В связи с этим сложнее выявлять государственных агентов властей Франции, которые также находятся в стране, но не зависимы от нарциссизма. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории — агентов, работающих по заказу французского правительства», — передает РИА Новости слова Чинкуини. Он добавил, что также сложно выявить госагентов, «не занимающихся самолюбованием» в соцсетях. Однако французы, которые по своей воле поехали на Украину, активно занимаются публичным афишированием деятельности.

Бывший сотрудник разведки заявил, что благодаря такому нарциссизму, соцсети остаются главным источником информации и наемниках. Их достаточно проанализировать и сопоставить с административными актами, материалами в прессе и другими источниками.

Ранее Чинкуини предположил, что наемники из Франции могли находиться в украинской армии в количестве 75 человек и участвовать в боях за Мариуполь. На подобное предположение его натолкнуло увольнение главы управление военной разведки (DRM) Эрика Видо.

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Французские наемники в рядах ВСУ активно публикуют в соцсетях свою жизнь и деятельность на Украине. В связи с этим сложнее выявлять государственных агентов властей Франции, которые также находятся в стране, но не зависимы от нарциссизма. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. «Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории — агентов, работающих по заказу французского правительства», — передает РИА Новости слова Чинкуини. Он добавил, что также сложно выявить госагентов, «не занимающихся самолюбованием» в соцсетях. Однако французы, которые по своей воле поехали на Украину, активно занимаются публичным афишированием деятельности. Бывший сотрудник разведки заявил, что благодаря такому нарциссизму, соцсети остаются главным источником информации и наемниках. Их достаточно проанализировать и сопоставить с административными актами, материалами в прессе и другими источниками. Ранее Чинкуини предположил, что наемники из Франции могли находиться в украинской армии в количестве 75 человек и участвовать в боях за Мариуполь. На подобное предположение его натолкнуло увольнение главы управление военной разведки (DRM) Эрика Видо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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