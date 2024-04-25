На Украине заметили агентов французских властей

Экс-разведчик Чинкуини: французские власти отправляют на Украину своих агентов

25 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Чинкуини заявил, что нарциссизм некоторых наемников помогает выявить их присутствие на Украине Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские наемники в рядах ВСУ активно публикуют в соцсетях свою жизнь и деятельность на Украине. В связи с этим сложнее выявлять государственных агентов властей Франции, которые также находятся в стране, но не зависимы от нарциссизма. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. «Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории — агентов, работающих по заказу французского правительства», — передает РИА Новости слова Чинкуини. Он добавил, что также сложно выявить госагентов, «не занимающихся самолюбованием» в соцсетях. Однако французы, которые по своей воле поехали на Украину, активно занимаются публичным афишированием деятельности. Бывший сотрудник разведки заявил, что благодаря такому нарциссизму, соцсети остаются главным источником информации и наемниках. Их достаточно проанализировать и сопоставить с административными актами, материалами в прессе и другими источниками. Ранее Чинкуини предположил, что наемники из Франции могли находиться в украинской армии в количестве 75 человек и участвовать в боях за Мариуполь. На подобное предположение его натолкнуло увольнение главы управление военной разведки (DRM) Эрика Видо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французские наемники в рядах ВСУ активно публикуют в соцсетях свою жизнь и деятельность на Украине. В связи с этим сложнее выявлять государственных агентов властей Франции, которые также находятся в стране, но не зависимы от нарциссизма. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. «Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории — агентов, работающих по заказу французского правительства», — передает РИА Новости слова Чинкуини. Он добавил, что также сложно выявить госагентов, «не занимающихся самолюбованием» в соцсетях. Однако французы, которые по своей воле поехали на Украину, активно занимаются публичным афишированием деятельности. Бывший сотрудник разведки заявил, что благодаря такому нарциссизму, соцсети остаются главным источником информации и наемниках. Их достаточно проанализировать и сопоставить с административными актами, материалами в прессе и другими источниками. Ранее Чинкуини предположил, что наемники из Франции могли находиться в украинской армии в количестве 75 человек и участвовать в боях за Мариуполь. На подобное предположение его натолкнуло увольнение главы управление военной разведки (DRM) Эрика Видо.