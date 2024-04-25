Разведка рассказала об участии французских наемников в боях за Мариуполь

Экс-разведчик Чинкуини: французские наемники находились в ВСУ с начала СВО

25 апреля 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Чинкуини заметил следы присутствия французский наемников в боях за Мариуполь Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из Франции могли находиться в рядах ВСУ с самого начала украинского конфликта. В том числе они могли участвовать в боях за Мариуполь в 2022 году. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. На такое предположение его натолкнуло увольнение главы управление военной разведки (DRM) Эрика Видо. «Меня заинтересовало сражение в Мариуполе в феврале 2022 года, где я заметил следы причастности Франции. Одно из указаний — увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо», — передает РИА Новости слова Чинкуини. Он добавил, что именно увольнение Видо заставило его подозревать то, что французские наемники в том же месяце оказались в окружении в Мариуполе. В СМИ Франции ранее писали, что генерал Видо был снят с должности главы французской военной разведки «из-за просчетов в анализе» ситуации в преддверии начала украинского конфликта. После этого бывший сотрудник разведки Парижа обнаружил, что многие граждане страны с самого начала конфликта по своей воле отправлялись в зону боевых действий на Украине. В марте Минобороны России сообщило, что за время украинского конфликта в страну прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне Киева. За этот период удалось уничтожить 5 962 военных. Лидером по числу убитых солдат в ведомстве назвали Польшу. Именно оттуда приехали 2 960 человек, а были ликвидированы 1 497. На втором месте расположилась Грузия — убит 561 из 1 042 наемников. В свою очередь, прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Также были ликвидированы 349 из 784 румынских боевиков, 422 из 1 005 — канадских и 360 из 822 — британских, 88 из 235 — немецких. Ранее в южнокорейских интернет-сообществах стали распространяться вербовочные объявления, в которых говорилось, что Украина пытается найти наемников для боевых действий в Южной Корее. Анонс сопровождался видео, демонстрирующего «минимальные физические требования» для боевиков. Также были приложены фотографии солдат с украинской символикой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наемники из Франции могли находиться в рядах ВСУ с самого начала украинского конфликта. В том числе они могли участвовать в боях за Мариуполь в 2022 году. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. На такое предположение его натолкнуло увольнение главы управление военной разведки (DRM) Эрика Видо. «Меня заинтересовало сражение в Мариуполе в феврале 2022 года, где я заметил следы причастности Франции. Одно из указаний — увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо», — передает РИА Новости слова Чинкуини. Он добавил, что именно увольнение Видо заставило его подозревать то, что французские наемники в том же месяце оказались в окружении в Мариуполе. В СМИ Франции ранее писали, что генерал Видо был снят с должности главы французской военной разведки «из-за просчетов в анализе» ситуации в преддверии начала украинского конфликта. После этого бывший сотрудник разведки Парижа обнаружил, что многие граждане страны с самого начала конфликта по своей воле отправлялись в зону боевых действий на Украине. В марте Минобороны России сообщило, что за время украинского конфликта в страну прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне Киева. За этот период удалось уничтожить 5 962 военных. Лидером по числу убитых солдат в ведомстве назвали Польшу. Именно оттуда приехали 2 960 человек, а были ликвидированы 1 497. На втором месте расположилась Грузия — убит 561 из 1 042 наемников. В свою очередь, прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Также были ликвидированы 349 из 784 румынских боевиков, 422 из 1 005 — канадских и 360 из 822 — британских, 88 из 235 — немецких. Ранее в южнокорейских интернет-сообществах стали распространяться вербовочные объявления, в которых говорилось, что Украина пытается найти наемников для боевых действий в Южной Корее. Анонс сопровождался видео, демонстрирующего «минимальные физические требования» для боевиков. Также были приложены фотографии солдат с украинской символикой.