Путин поручил простимулировать бизнес, поддерживающий участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил создать стимулы и инструменты поддержки компаниям и бизнесу, которые поддерживают участников СВО и реализуют новые экологические и социальные программы. Такое поручение он выдвинул на заседании наблюдательного совета АСИ.
«Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив, считаю это принципиально важным, должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, <…> создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции», — заявил Путин на заседании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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