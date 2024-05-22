Путин поручил простимулировать бизнес, поддерживающий участников СВО

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин поручил простимулировать бизнес и компании, которые делают вклад в поддержку участников СВО и развитие страны Фото:
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Президент РФ Владимир Путин поручил создать стимулы и инструменты поддержки компаниям и бизнесу, которые поддерживают участников СВО и реализуют новые экологические и социальные программы. Такое поручение он выдвинул на заседании наблюдательного совета АСИ.

«Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив, считаю это принципиально важным, должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, <…> создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции», — заявил Путин на заседании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать стимулы и инструменты поддержки компаниям и бизнесу, которые поддерживают участников СВО и реализуют новые экологические и социальные программы. Такое поручение он выдвинул на заседании наблюдательного совета АСИ. «Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив, считаю это принципиально важным, должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, <…> создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции», — заявил Путин на заседании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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