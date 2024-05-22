Путин поручил простимулировать бизнес, поддерживающий участников СВО

22 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Путин поручил простимулировать бизнес и компании, которые делают вклад в поддержку участников СВО и развитие страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин поручил создать стимулы и инструменты поддержки компаниям и бизнесу, которые поддерживают участников СВО и реализуют новые экологические и социальные программы. Такое поручение он выдвинул на заседании наблюдательного совета АСИ. «Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив, считаю это принципиально важным, должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, <…> создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции», — заявил Путин на заседании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил создать стимулы и инструменты поддержки компаниям и бизнесу, которые поддерживают участников СВО и реализуют новые экологические и социальные программы. Такое поручение он выдвинул на заседании наблюдательного совета АСИ. «Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив, считаю это принципиально важным, должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, <…> создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции», — заявил Путин на заседании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».