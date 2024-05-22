22 мая 2024

Hill: Байден проигрывает идеологическую «третью мировую войну» РФ и Китаю

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
У США под руководством Байдена не хватает потенциала, чтобы противостоять РФ и Китаю Фото:

Соединенные штаты Америки во главе с президентом страны Джо Байденом проигрывают идеологическую «третью мировую войну» Китаю и РФ. Об этом пишет издание The Hill.

«Мир превращается в глобальную идеологическую третью мировую войну. Россия, Китай активно противостоят интересам США. Байден, который, по-видимому, попал в тиски ноябрьского избирательного исчисления, отказывается даже признать, что страна уже находится в Третьей мировой войне, не говоря уже о принятии необходимых мер для ее победы», — пишет издание The Hill.

Американское политическое СМИ также назвало Джо Байдена «Джеймсом Бьюкененом 21-го века», который отказался в достаточной степени укрепить стратегический форт. Пятнадцатый президент США, при котором началась гражданская война, считается худшим в истории страны.

Ранее республиканцы в Конгрессе обвинили администрацию президента США Джо Байдена в поставке вооружений Кении вместо их отправки на Украину. В мае 2024 года член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес предложение об импичменте Байдена. Американскому лидеру поставили в вину объявленную им паузу в поставках оружия Израилю.

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Соединенные штаты Америки во главе с президентом страны Джо Байденом проигрывают идеологическую «третью мировую войну» Китаю и РФ. Об этом пишет издание The Hill. «Мир превращается в глобальную идеологическую третью мировую войну. Россия, Китай активно противостоят интересам США. Байден, который, по-видимому, попал в тиски ноябрьского избирательного исчисления, отказывается даже признать, что страна уже находится в Третьей мировой войне, не говоря уже о принятии необходимых мер для ее победы», — пишет издание The Hill. Американское политическое СМИ также назвало Джо Байдена «Джеймсом Бьюкененом 21-го века», который отказался в достаточной степени укрепить стратегический форт. Пятнадцатый президент США, при котором началась гражданская война, считается худшим в истории страны. Ранее республиканцы в Конгрессе обвинили администрацию президента США Джо Байдена в поставке вооружений Кении вместо их отправки на Украину. В мае 2024 года член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес предложение об импичменте Байдена. Американскому лидеру поставили в вину объявленную им паузу в поставках оружия Израилю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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