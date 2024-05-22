Hill: Байден проигрывает идеологическую «третью мировую войну» РФ и Китаю

22 мая 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

У США под руководством Байдена не хватает потенциала, чтобы противостоять РФ и Китаю Фото: Official White House / Cameron Smith Соединенные штаты Америки во главе с президентом страны Джо Байденом проигрывают идеологическую «третью мировую войну» Китаю и РФ. Об этом пишет издание The Hill. «Мир превращается в глобальную идеологическую третью мировую войну. Россия, Китай активно противостоят интересам США. Байден, который, по-видимому, попал в тиски ноябрьского избирательного исчисления, отказывается даже признать, что страна уже находится в Третьей мировой войне, не говоря уже о принятии необходимых мер для ее победы», — пишет издание The Hill. Американское политическое СМИ также назвало Джо Байдена «Джеймсом Бьюкененом 21-го века», который отказался в достаточной степени укрепить стратегический форт. Пятнадцатый президент США, при котором началась гражданская война, считается худшим в истории страны. Ранее республиканцы в Конгрессе обвинили администрацию президента США Джо Байдена в поставке вооружений Кении вместо их отправки на Украину. В мае 2024 года член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес предложение об импичменте Байдена. Американскому лидеру поставили в вину объявленную им паузу в поставках оружия Израилю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные штаты Америки во главе с президентом страны Джо Байденом проигрывают идеологическую «третью мировую войну» Китаю и РФ. Об этом пишет издание The Hill. «Мир превращается в глобальную идеологическую третью мировую войну. Россия, Китай активно противостоят интересам США. Байден, который, по-видимому, попал в тиски ноябрьского избирательного исчисления, отказывается даже признать, что страна уже находится в Третьей мировой войне, не говоря уже о принятии необходимых мер для ее победы», — пишет издание The Hill. Американское политическое СМИ также назвало Джо Байдена «Джеймсом Бьюкененом 21-го века», который отказался в достаточной степени укрепить стратегический форт. Пятнадцатый президент США, при котором началась гражданская война, считается худшим в истории страны. Ранее республиканцы в Конгрессе обвинили администрацию президента США Джо Байдена в поставке вооружений Кении вместо их отправки на Украину. В мае 2024 года член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес предложение об импичменте Байдена. Американскому лидеру поставили в вину объявленную им паузу в поставках оружия Израилю.