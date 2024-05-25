25 мая 2024

В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
Мужчину отправили в СИЗО на один месяц и 28 суток Фото:

Суд города Москвы отправил почти на два месяца Сергея Балтрушевича в СИЗО из-за призывов в соцсетях к террористической деятельности. Об этом сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Сергея Балтрушевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº — Новости дня“ разместил призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Обвиняемый заключен под стражу на один месяц и 28 суток (до 22 июля). Отмечается, что призывы к террористической деятельности были осуществлены на территории Москвы.

Ранее сообщали, что житель Губкинского (ЯНАО) распространял сообщения, содержащие публичные призывы к террористической деятельности. Кроме того, он публиковал материалы, в которых была заведомо ложная информация о Вооруженных Силах РФ. Как уточнили URA.RU в управлении ФСБ, за совершение указанного уголовного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд города Москвы отправил почти на два месяца Сергея Балтрушевича в СИЗО из-за призывов в соцсетях к террористической деятельности. Об этом сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. «Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Сергея Балтрушевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº — Новости дня“ разместил призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении. Обвиняемый заключен под стражу на один месяц и 28 суток (до 22 июля). Отмечается, что призывы к террористической деятельности были осуществлены на территории Москвы. Ранее сообщали, что житель Губкинского (ЯНАО) распространял сообщения, содержащие публичные призывы к террористической деятельности. Кроме того, он публиковал материалы, в которых была заведомо ложная информация о Вооруженных Силах РФ. Как уточнили URA.RU в управлении ФСБ, за совершение указанного уголовного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...