В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

26 мая 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в СИЗО на один месяц и 28 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд города Москвы отправил почти на два месяца Сергея Балтрушевича в СИЗО из-за призывов в соцсетях к террористической деятельности. Об этом сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. «Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Сергея Балтрушевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº — Новости дня“ разместил призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении. Обвиняемый заключен под стражу на один месяц и 28 суток (до 22 июля). Отмечается, что призывы к террористической деятельности были осуществлены на территории Москвы. Ранее сообщали, что житель Губкинского (ЯНАО) распространял сообщения, содержащие публичные призывы к террористической деятельности. Кроме того, он публиковал материалы, в которых была заведомо ложная информация о Вооруженных Силах РФ. Как уточнили URA.RU в управлении ФСБ, за совершение указанного уголовного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд города Москвы отправил почти на два месяца Сергея Балтрушевича в СИЗО из-за призывов в соцсетях к террористической деятельности. Об этом сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. «Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Сергея Балтрушевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº — Новости дня“ разместил призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении. Обвиняемый заключен под стражу на один месяц и 28 суток (до 22 июля). Отмечается, что призывы к террористической деятельности были осуществлены на территории Москвы. Ранее сообщали, что житель Губкинского (ЯНАО) распространял сообщения, содержащие публичные призывы к террористической деятельности. Кроме того, он публиковал материалы, в которых была заведомо ложная информация о Вооруженных Силах РФ. Как уточнили URA.RU в управлении ФСБ, за совершение указанного уголовного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.