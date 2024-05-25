В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

Суд города Москвы отправил почти на два месяца Сергея Балтрушевича в СИЗО из-за призывов в соцсетях к террористической деятельности. Об этом сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Сергея Балтрушевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº — Новости дня“ разместил призывы к осуществлению террористической деятельности», —
Обвиняемый заключен под стражу на один месяц и 28 суток (до 22 июля). Отмечается, что призывы к террористической деятельности были осуществлены на территории Москвы.
Ранее сообщали, что житель Губкинского (ЯНАО) распространял сообщения, содержащие публичные призывы к террористической деятельности. Кроме того, он публиковал материалы, в которых была заведомо ложная информация о Вооруженных Силах РФ. Как уточнили URA.RU в управлении ФСБ, за совершение указанного уголовного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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