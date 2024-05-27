Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

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Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения Фото:

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — объяснил Сикорский, передает РИА Новости. Он добавил, что ограничения не затронут российского посла.

Меры, по словам главы польского МИД, связаны с активизацией борьбы с диверсиями и саботажем, в организации которых подозревается российская сторона. Посольство РФ в ближайшее время получит официальную ноту, заключил Сикорский.

22 мая польский премьер Дональд Туск сообщил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности российской стороны к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств не привел, передает RT. По его словам, в Польше проверяют версию, что спецслужбы России могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром.

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Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. «Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — объяснил Сикорский, передает РИА Новости. Он добавил, что ограничения не затронут российского посла. Меры, по словам главы польского МИД, связаны с активизацией борьбы с диверсиями и саботажем, в организации которых подозревается российская сторона. Посольство РФ в ближайшее время получит официальную ноту, заключил Сикорский. 22 мая польский премьер Дональд Туск сообщил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности российской стороны к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств не привел, передает RT. По его словам, в Польше проверяют версию, что спецслужбы России могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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