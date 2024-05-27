Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.
«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — объяснил Сикорский, передает РИА Новости. Он добавил, что ограничения не затронут российского посла.
Меры, по словам главы польского МИД, связаны с активизацией борьбы с диверсиями и саботажем, в организации которых подозревается российская сторона. Посольство РФ в ближайшее время получит официальную ноту, заключил Сикорский.
22 мая польский премьер Дональд Туск сообщил, что в Варшаве проверяют версию о якобы возможной причастности российской стороны к пожару в торговом центре, при этом никаких доказательств не привел, передает RT. По его словам, в Польше проверяют версию, что спецслужбы России могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.