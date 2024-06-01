Гладков: в Белгородской области загорелась крыша магазина после атаки дрона ВСУ

В поселке Ивня Белгородской области произошло возгорание кровли магазина «Магнит». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что причиной пожара стал взрыв дрона ВСУ.
«Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале.
На предоставленных главой региона фотографиях виден огонь, охвативший кровлю магазина. Спасательные службы немедленно приступили к ликвидации пожара, и в настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
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