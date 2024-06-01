01 июня 2024

Гладков: в Белгородской области загорелась крыша магазина после атаки дрона ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков сообщил об атаке дронов
Гладков сообщил об атаке дронов Фото:

В поселке Ивня Белгородской области произошло возгорание кровли магазина «Магнит». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что причиной пожара стал взрыв дрона ВСУ.

«Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале.

На предоставленных главой региона фотографиях виден огонь, охвативший кровлю магазина. Спасательные службы немедленно приступили к ликвидации пожара, и в настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

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В поселке Ивня Белгородской области произошло возгорание кровли магазина «Магнит». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что причиной пожара стал взрыв дрона ВСУ. «Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. На предоставленных главой региона фотографиях виден огонь, охвативший кровлю магазина. Спасательные службы немедленно приступили к ликвидации пожара, и в настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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