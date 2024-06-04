На Украине запретили выезд военнообязанным с двойным гражданством

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют двойное гражданство, лишены свободного выезда из Украины. В правовом статусе они теперь приравнены к остальным гражданам страны, сообщили в посольстве США в Киеве.
«Если вы на Украине и не можете выехать, укройтесь в месте пребывания и выполняйте все местные предписания. Если вы не на Украине, то мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок туда гражданам США в возрасте от 18 до 60 лет», — написано на сайте посольства.
Там признают, что у них почти нет возможности повлиять на украинское законодательство, поэтому просят американцев с двойным гражданством ехать только «при желании бессрочно оставаться на Украине». С 1 июня Киев не признает двойного гражданства, а такие люди считаются исключительно украинскими гражданами.
Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста перестали выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением являются только те, кто имеет первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения заграницей.
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