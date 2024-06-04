04 июня 2024

На Украине запретили выезд военнообязанным с двойным гражданством

Посольство США: украинцам с американским гражданством не дают покинуть страну
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы с двойным гражданством признаются исключительно украинскими гражданами
Украинцы с двойным гражданством признаются исключительно украинскими гражданами Фото:

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют двойное гражданство, лишены свободного выезда из Украины. В правовом статусе они теперь приравнены к остальным гражданам страны, сообщили в посольстве США в Киеве.  

«Если вы на Украине и не можете выехать, укройтесь в месте пребывания и выполняйте все местные предписания. Если вы не на Украине, то мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок туда гражданам США в возрасте от 18 до 60 лет», — написано на сайте посольства.

Там признают, что у них почти нет возможности повлиять на украинское законодательство, поэтому просят американцев с двойным гражданством ехать только «при желании бессрочно оставаться на Украине». С 1 июня Киев не признает двойного гражданства, а такие люди считаются исключительно украинскими гражданами.

Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста перестали выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением являются только те, кто имеет первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения заграницей.

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Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют двойное гражданство, лишены свободного выезда из Украины. В правовом статусе они теперь приравнены к остальным гражданам страны, сообщили в посольстве США в Киеве.   «Если вы на Украине и не можете выехать, укройтесь в месте пребывания и выполняйте все местные предписания. Если вы не на Украине, то мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок туда гражданам США в возрасте от 18 до 60 лет», — написано на сайте посольства. Там признают, что у них почти нет возможности повлиять на украинское законодательство, поэтому просят американцев с двойным гражданством ехать только «при желании бессрочно оставаться на Украине». С 1 июня Киев не признает двойного гражданства, а такие люди считаются исключительно украинскими гражданами. Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста перестали выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением являются только те, кто имеет первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения заграницей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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