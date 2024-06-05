Врач рассказал о скрытой опасности любимого лакомства

Мороженое на основе спиртных напитков может нанести вред внутренним органам. Об этом предупреждает хирург Александр Умнов.
«Этанол, сахар и иногда сливки — губительное комбо. Спирт разрушает ЖКТ, в том числе желудок и головной мозг, подавляет развитие клеток центральной нервной системы», — заявил Умнов в разговоре с NEWS.ru. Врач подчеркнул, что употребление такого мороженого может привести к серьезным заболеваниям и нарушениям в работе организма.
Ранее хирург сообщал, что чрезмерное употребление вина разрушает клетки мозга. Также оно негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках.
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