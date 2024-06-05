Врач рассказал о скрытой опасности любимого лакомства

Хирург Умнов: мороженое на основе спиртных напитков разрушает мозг и ЖКТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Не стоит есть мороженое из алкоголя, оно способно повредить внутренние органы, заявил хирург
Не стоит есть мороженое из алкоголя, оно способно повредить внутренние органы, заявил хирург Фото:

Мороженое на основе спиртных напитков может нанести вред внутренним органам. Об этом предупреждает хирург Александр Умнов.

«Этанол, сахар и иногда сливки — губительное комбо. Спирт разрушает ЖКТ, в том числе желудок и головной мозг, подавляет развитие клеток центральной нервной системы», — заявил Умнов в разговоре с NEWS.ru. Врач подчеркнул, что употребление такого мороженого может привести к серьезным заболеваниям и нарушениям в работе организма.

Ранее хирург сообщал, что чрезмерное употребление вина разрушает клетки мозга. Также оно негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках.

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Мороженое на основе спиртных напитков может нанести вред внутренним органам. Об этом предупреждает хирург Александр Умнов. «Этанол, сахар и иногда сливки — губительное комбо. Спирт разрушает ЖКТ, в том числе желудок и головной мозг, подавляет развитие клеток центральной нервной системы», — заявил Умнов в разговоре с NEWS.ru. Врач подчеркнул, что употребление такого мороженого может привести к серьезным заболеваниям и нарушениям в работе организма. Ранее хирург сообщал, что чрезмерное употребление вина разрушает клетки мозга. Также оно негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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