В отношении Медведкина возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц Фото:

В отношении лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по Москве.

Уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ возбуждено Измайловским межрайонным следственным отделом. «Вечером 7 июня фигурант… вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами вблизи жилого дома на Сиреневом бульваре… Нанес им множественные ножевые ранения», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Столичный СК». Один из потерпевших, Иван Позняков, скончался в машине скорой помощи. Второй, глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, госпитализирован.

Новость по теме
В Москве рок-музыкант ранил главу АНО «Цифровые платформы»: что известно о пострадавшем и нападавшем

Впоследствии выяснилось, что нападавшим оказался 47-летний фронтмен группы «Пасека» Роман Медведкин. Ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по Москве. Уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ возбуждено Измайловским межрайонным следственным отделом. «Вечером 7 июня фигурант… вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами вблизи жилого дома на Сиреневом бульваре… Нанес им множественные ножевые ранения», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Столичный СК». Один из потерпевших, Иван Позняков, скончался в машине скорой помощи. Второй, глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, госпитализирован. Впоследствии выяснилось, что нападавшим оказался 47-летний фронтмен группы «Пасека» Роман Медведкин. Ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...