В отношении Медведкина возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц

09 июня 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по Москве. Уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ возбуждено Измайловским межрайонным следственным отделом. «Вечером 7 июня фигурант… вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами вблизи жилого дома на Сиреневом бульваре… Нанес им множественные ножевые ранения», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Столичный СК». Один из потерпевших, Иван Позняков, скончался в машине скорой помощи. Второй, глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, госпитализирован. Новость по теме В Москве рок-музыкант ранил главу АНО «Цифровые платформы»: что известно о пострадавшем и нападавшем Впоследствии выяснилось, что нападавшим оказался 47-летний фронтмен группы «Пасека» Роман Медведкин. Ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по Москве. Уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ возбуждено Измайловским межрайонным следственным отделом. «Вечером 7 июня фигурант… вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами вблизи жилого дома на Сиреневом бульваре… Нанес им множественные ножевые ранения», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Столичный СК». Один из потерпевших, Иван Позняков, скончался в машине скорой помощи. Второй, глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, госпитализирован. Впоследствии выяснилось, что нападавшим оказался 47-летний фронтмен группы «Пасека» Роман Медведкин. Ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.