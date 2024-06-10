Названы главные причины развития рака толстой кишки у молодых

DailyMail: недостаток клетчатки может провоцировать рак толстой кишки у молодых

11 июня 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Колоректальный рак все чаще диагностируют у людей моложе 50 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Недостаток клетчатки, в частности растительных пищевых волокон в рационе, избыточное потребление жиров, сахара и мясных полуфабрикатов являются самыми очевидными провокаторами развития рака толстого кишечника у молодых. Об этом сообщил британский колоректальный хирург и онколог Хейни Юсеф. «Основными причинами развития рака толстого кишечника у молодых являются избыток сахара и жиров в рационе при недостатке клетчатки, малоподвижный образ жизни, ожирение и генетические факторы. Рак толстой кишки или колоректальный рак „молодеет“ из-за нежелательных изменений в рационе питания современного человека», — рассказал Юсеф в интервью изданию Daily Mail . Заболевание часто диагностируют у людей моложе 50 лет. Причинами развития колоректального рака у молодых является также малоподвижный образ жизни, ожирение. Активный образ жизни положительно влияет на вес, что, в свою очередь, помогает иммунной системе работать лучше, говорит врач. При отсутствии этого механизма защиты иммунные клетки хуже распознают раковые и хуже уничтожают их. Избыток телесного жира повышает уровни специфических гормонов роста, что также ведет к ускоренному делению не только нормальных, но и раковых клеток. Весомый вклад в развитие рака толстой кишки вносит генетическая предрасположенность. Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy ранее назвала симптомы рака кишечника, обнаружение которых спасет жизнь. По ее словам, рак кишечника первой стадии обычно не имеет симптомов. Они появляются обычно на третьей и четвертой стадии. К основным признакам рака кишечника относятся — кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре и боль внизу живота, отметила Ли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недостаток клетчатки, в частности растительных пищевых волокон в рационе, избыточное потребление жиров, сахара и мясных полуфабрикатов являются самыми очевидными провокаторами развития рака толстого кишечника у молодых. Об этом сообщил британский колоректальный хирург и онколог Хейни Юсеф. «Основными причинами развития рака толстого кишечника у молодых являются избыток сахара и жиров в рационе при недостатке клетчатки, малоподвижный образ жизни, ожирение и генетические факторы. Рак толстой кишки или колоректальный рак „молодеет“ из-за нежелательных изменений в рационе питания современного человека», — рассказал Юсеф в интервью изданию Daily Mail. Заболевание часто диагностируют у людей моложе 50 лет. Причинами развития колоректального рака у молодых является также малоподвижный образ жизни, ожирение. Активный образ жизни положительно влияет на вес, что, в свою очередь, помогает иммунной системе работать лучше, говорит врач. При отсутствии этого механизма защиты иммунные клетки хуже распознают раковые и хуже уничтожают их. Избыток телесного жира повышает уровни специфических гормонов роста, что также ведет к ускоренному делению не только нормальных, но и раковых клеток. Весомый вклад в развитие рака толстой кишки вносит генетическая предрасположенность. Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy ранее назвала симптомы рака кишечника, обнаружение которых спасет жизнь. По ее словам, рак кишечника первой стадии обычно не имеет симптомов. Они появляются обычно на третьей и четвертой стадии. К основным признакам рака кишечника относятся — кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре и боль внизу живота, отметила Ли.