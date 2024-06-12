Граждане РФ 12 июня отметили День России. Этот праздник символизирует суверенитет и единство народов страны. По всем регионам были организованы народные гуляния, спортивные соревнования, культурные и патриотические мероприятия. Самые яркие и запоминающиеся моменты праздника, — в фоторепортаже URA.RU.
День России, отмечаемый 12 июня, связан с историческим событием — принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. По традиции он знаменуется торжественными мероприятиями, парадами и концертами, демонстрируя патриотизм российского народа. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что этот день отмечается с уважением к своей Родине, ее многовековой истории и великим достижениям предков.
Так в рамках празднования Дня России на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) в индонезийском порту Сурабая были подняты флаги. В Челябинске депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В Волгограде на улицу вышли участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои». А на территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к дню России.
Флаги на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ), поднятые в рамках празднования Дня России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Граждане РФ 12 июня отметили День России. Этот праздник символизирует суверенитет и единство народов страны. По всем регионам были организованы народные гуляния, спортивные соревнования, культурные и патриотические мероприятия. Самые яркие и запоминающиеся моменты праздника, — в фоторепортаже URA.RU. День России, отмечаемый 12 июня, связан с историческим событием — принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. По традиции он знаменуется торжественными мероприятиями, парадами и концертами, демонстрируя патриотизм российского народа. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что этот день отмечается с уважением к своей Родине, ее многовековой истории и великим достижениям предков. Так в рамках празднования Дня России на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) в индонезийском порту Сурабая были подняты флаги. В Челябинске депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В Волгограде на улицу вышли участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои». А на территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к дню России.