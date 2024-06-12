12 июня 2024

От Владивостока до Крыма: как отметили день России в регионах. Фоторепортаж

В день России в регионах прошли сотни культурных и патриотических акций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общегородской праздник «Хором славим Россию и город». Екатеринбург , российский флаг, флаг россии, день россии, патриотизм
12 июня жители выражали свою любовь к стране Фото:

Граждане РФ 12 июня отметили День России. Этот праздник символизирует суверенитет и единство народов страны. По всем регионам были организованы народные гуляния, спортивные соревнования, культурные и патриотические мероприятия. Самые яркие и запоминающиеся моменты праздника, — в фоторепортаже URA.RU.

День России, отмечаемый 12 июня, связан с историческим событием — принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. По традиции он знаменуется торжественными мероприятиями, парадами и концертами, демонстрируя патриотизм российского народа. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что этот день отмечается с уважением к своей Родине, ее многовековой истории и великим достижениям предков.

Так в рамках празднования Дня России на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) в индонезийском порту Сурабая были подняты флаги. В Челябинске депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В Волгограде на улицу вышли участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои». А на территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к дню России.

файл
Флаги на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ), поднятые в рамках празднования Дня России
Фото:
файл
Во Владивостоке к радости юных зрителей прошла пенная вечеринка
Фото:
В День города увековечили имя композитора Крылатова и баскетболиста Белова. Пермь
В Перми увековечили имя композитора Крылатова и баскетболиста Белова
Фото:
Передача знамен. Челябинск
В Челябинске губернатор Алексей Текслер и Николай Валуев приняли участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей времен Второй мировой войны
Фото:
файл
В Донецке власти организовали автопробег
Фото:
День России: вручение воинских наград и выставка трофеев в Верхней Пышме. Свердловская область
Вручение воинских наград и выставка трофеев СВО прошли в Верхней Пышме
Фото:
День России: вручение воинских наград и выставка трофеев в Верхней Пышме. Свердловская область
В Верхней Пышме жителям показали уничтоженный в ходе спецоперации американский танк
Фото:
Общегородской праздник «Хором славим Россию и город». Екатеринбург
В Екатеринбурге спели «Хором славим Россию и город»
Фото:
файл
В Волгограде участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» в честь праздника вынесли триколор на центральную набережную
Фото:
файл
На территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов в честь Дня России
Фото:
файл
Торжественная церемония поднятия гигантского флага России на главной городской площади Краснодара
Фото:
файл
Выступление творческих коллективов на праздничном митинге в Мариуполе
Фото:
файл
Жители Мариуполя выступили на центральной площади Ленина
Фото:
файл
В Крыму танцевали участники исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде»
Фото:
файл
Бал национальностей в Александровском саду в Санкт-Петербурге
Фото:
файл
Празднование Дня России на ВДНХ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане РФ 12 июня отметили День России. Этот праздник символизирует суверенитет и единство народов страны. По всем регионам были организованы народные гуляния, спортивные соревнования, культурные и патриотические мероприятия. Самые яркие и запоминающиеся моменты праздника, — в фоторепортаже URA.RU. День России, отмечаемый 12 июня, связан с историческим событием — принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. По традиции он знаменуется торжественными мероприятиями, парадами и концертами, демонстрируя патриотизм российского народа. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что этот день отмечается с уважением к своей Родине, ее многовековой истории и великим достижениям предков. Так в рамках празднования Дня России на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) в индонезийском порту Сурабая были подняты флаги. В Челябинске депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В Волгограде на улицу вышли участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои». А на территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к дню России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...