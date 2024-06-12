От Владивостока до Крыма: как отметили день России в регионах. Фоторепортаж

В день России в регионах прошли сотни культурных и патриотических акций

13 июня 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

12 июня жители выражали свою любовь к стране Фото: Илья Московец © URA.RU Граждане РФ 12 июня отметили День России. Этот праздник символизирует суверенитет и единство народов страны. По всем регионам были организованы народные гуляния, спортивные соревнования, культурные и патриотические мероприятия. Самые яркие и запоминающиеся моменты праздника, — в фоторепортаже URA.RU. День России, отмечаемый 12 июня, связан с историческим событием — принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. По традиции он знаменуется торжественными мероприятиями, парадами и концертами, демонстрируя патриотизм российского народа. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что этот день отмечается с уважением к своей Родине, ее многовековой истории и великим достижениям предков. Так в рамках празднования Дня России на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) в индонезийском порту Сурабая были подняты флаги. В Челябинске депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В Волгограде на улицу вышли участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои». А на территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к дню России. Флаги на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ), поднятые в рамках празднования Дня России Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Во Владивостоке к радости юных зрителей прошла пенная вечеринка Фото: Юрий Смитюк/ТАСС В Перми увековечили имя композитора Крылатова и баскетболиста Белова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске губернатор Алексей Текслер и Николай Валуев приняли участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей времен Второй мировой войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Донецке власти организовали автопробег Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вручение воинских наград и выставка трофеев СВО прошли в Верхней Пышме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме жителям показали уничтоженный в ходе спецоперации американский танк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге спели «Хором славим Россию и город» Фото: Илья Московец © URA.RU В Волгограде участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» в честь праздника вынесли триколор на центральную набережную Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС На территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов в честь Дня России Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Торжественная церемония поднятия гигантского флага России на главной городской площади Краснодара Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Выступление творческих коллективов на праздничном митинге в Мариуполе Фото: Александр Сухов Жители Мариуполя выступили на центральной площади Ленина Фото: Александр Сухов В Крыму танцевали участники исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Бал национальностей в Александровском саду в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Празднование Дня России на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане РФ 12 июня отметили День России. Этот праздник символизирует суверенитет и единство народов страны. По всем регионам были организованы народные гуляния, спортивные соревнования, культурные и патриотические мероприятия. Самые яркие и запоминающиеся моменты праздника, — в фоторепортаже URA.RU. День России, отмечаемый 12 июня, связан с историческим событием — принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. По традиции он знаменуется торжественными мероприятиями, парадами и концертами, демонстрируя патриотизм российского народа. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что этот день отмечается с уважением к своей Родине, ее многовековой истории и великим достижениям предков. Так в рамках празднования Дня России на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) в индонезийском порту Сурабая были подняты флаги. В Челябинске депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В Волгограде на улицу вышли участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои». А на территории Казанского Кремля прошел парад дружбы народов. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к дню России.