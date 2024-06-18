Медведев предложил важную международную реформу

Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН

18 июня 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Медведев предложил реформу МВФ, чтобы улучшить двустороннюю торговлю между РФ и странами АСЕАН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что в России необходимо провести обновление системы Международного валютного фонда (МВФ). По его словам, это поможет упростить интеграцию отечественных платежных систем между РФ и странами-членами АСЕАН и улучшить организацию туристических потоков. «Необходима полноценная реформа системы Международного валютного фонда», — заявил Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН по теме «Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств». Его слова передает telegram-канал «Единой России». Кроме того, Медведев отметил, что из-за действий западных стран большинство российских банков оказались отключены от системы международных платежей Swift, это привело к определенным трудностям в финансовой сфере. Однако это обстоятельство не является непреодолимым, оно стимулирует развитие практического сотрудничества и переход на использование национальных валют во взаиморасчетах. «Для нас важно способствовать интеграции платежных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран», — заявил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул необходимость расширения деятельности многосторонних банков развития с целью усиления помощи странам Глобального Юга и Востока для достижения их целей устойчивого развития. Также на заседании круглого стола АСЕАН было отмечено, что укрепление валютно-финансовой и банковской инфраструктуры может способствовать упрощению организации туристических потоков и улучшению торговых отношений между Россией и странами Ассоциации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что МВФ фиксирует развитие российской экономики, она направляется в положительное русло. Также Международный валютный фонд обновил прогноз по росту экономики в стране, согласно ему, в 2024 году ВВП вырастет на 3,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что в России необходимо провести обновление системы Международного валютного фонда (МВФ). По его словам, это поможет упростить интеграцию отечественных платежных систем между РФ и странами-членами АСЕАН и улучшить организацию туристических потоков. «Необходима полноценная реформа системы Международного валютного фонда», — заявил Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН по теме «Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств». Его слова передает telegram-канал «Единой России». Кроме того, Медведев отметил, что из-за действий западных стран большинство российских банков оказались отключены от системы международных платежей Swift, это привело к определенным трудностям в финансовой сфере. Однако это обстоятельство не является непреодолимым, оно стимулирует развитие практического сотрудничества и переход на использование национальных валют во взаиморасчетах. «Для нас важно способствовать интеграции платежных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран», — заявил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул необходимость расширения деятельности многосторонних банков развития с целью усиления помощи странам Глобального Юга и Востока для достижения их целей устойчивого развития. Также на заседании круглого стола АСЕАН было отмечено, что укрепление валютно-финансовой и банковской инфраструктуры может способствовать упрощению организации туристических потоков и улучшению торговых отношений между Россией и странами Ассоциации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что МВФ фиксирует развитие российской экономики, она направляется в положительное русло. Также Международный валютный фонд обновил прогноз по росту экономики в стране, согласно ему, в 2024 году ВВП вырастет на 3,2%.