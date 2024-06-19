19 июня 2024

Артистка Мариинского театра попала в больницу с подозрением на ботулизм

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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , реанимобиль, автомобиль дпс, дтп, реанимация
Перед репетицией ей вызвали «скорую» и увезли в больницу Фото:

Скрипачка оркестра Мариинского театра стала одной из пострадавших от употребления салатов с опасной фасолью, приобретенных через сервис доставки «Самокат». Артистка была госпитализирована во время гастролей в Москве. Об этом рассказал ее коллега.

«13 июня девушка заказала салат „лобио“ в сервисе доставки „Самокат“. В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенная, было сложно глотать. Перед репетицией ей вызвали „скорую“ и увезли в больницу», — рассказал источник «Фонтанки».

Ранее стало известно, что актер сериала «Диверсант» Алексей Бардуков находится в больнице. Звезду российских сериалов госпитализировали с ботулизмом. Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды после отравлений. Обвиняемые в массовом отравлении фасолью продали более двух тысяч порций. По факту возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения.

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Скрипачка оркестра Мариинского театра стала одной из пострадавших от употребления салатов с опасной фасолью, приобретенных через сервис доставки «Самокат». Артистка была госпитализирована во время гастролей в Москве. Об этом рассказал ее коллега. «13 июня девушка заказала салат „лобио“ в сервисе доставки „Самокат“. В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенная, было сложно глотать. Перед репетицией ей вызвали „скорую“ и увезли в больницу», — рассказал источник «Фонтанки». Ранее стало известно, что актер сериала «Диверсант» Алексей Бардуков находится в больнице. Звезду российских сериалов госпитализировали с ботулизмом. Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды после отравлений. Обвиняемые в массовом отравлении фасолью продали более двух тысяч порций. По факту возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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