Артистка Мариинского театра попала в больницу с подозрением на ботулизм

20 июня 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Перед репетицией ей вызвали «скорую» и увезли в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Скрипачка оркестра Мариинского театра стала одной из пострадавших от употребления салатов с опасной фасолью, приобретенных через сервис доставки «Самокат». Артистка была госпитализирована во время гастролей в Москве. Об этом рассказал ее коллега. «13 июня девушка заказала салат „лобио“ в сервисе доставки „Самокат“. В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенная, было сложно глотать. Перед репетицией ей вызвали „скорую“ и увезли в больницу», — рассказал источник «Фонтанки». Ранее стало известно, что актер сериала «Диверсант» Алексей Бардуков находится в больнице. Звезду российских сериалов госпитализировали с ботулизмом. Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды после отравлений. Обвиняемые в массовом отравлении фасолью продали более двух тысяч порций. По факту возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скрипачка оркестра Мариинского театра стала одной из пострадавших от употребления салатов с опасной фасолью, приобретенных через сервис доставки «Самокат». Артистка была госпитализирована во время гастролей в Москве. Об этом рассказал ее коллега. «13 июня девушка заказала салат „лобио“ в сервисе доставки „Самокат“. В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенная, было сложно глотать. Перед репетицией ей вызвали „скорую“ и увезли в больницу», — рассказал источник «Фонтанки». Ранее стало известно, что актер сериала «Диверсант» Алексей Бардуков находится в больнице. Звезду российских сериалов госпитализировали с ботулизмом. Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды после отравлений. Обвиняемые в массовом отравлении фасолью продали более двух тысяч порций. По факту возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения.