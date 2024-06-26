26 июня 2024

Военные бросили попытки мятежа в Боливии

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные начали покидать центральную площадь
Военные начали покидать центральную площадь Фото:

После захвата площади Мурильо в столице Боливии, военные начали покидать место событий. Об этом сообщает Bolivia TV, отмечая изменение ситуации в городе Ла-Пас.

«Военные покидают площадь Мурильо», — передает национальный телеканал, показывая уходящий бронетранспортер. На видео показано, как техника и военные, окруженные журналистами, оставляют центральную площадь.

Ранее сообщалось о скоплении военных на площади, где находятся ключевые государственные учреждения. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократических ценностей и обозначил произошедшее как попытку госпереворота, возглавляемую генералом Хуаном Хосе Сунигой. Сунига был снят с должности главнокомандующего армии до этих событий, а глава государства ввел новое военное командование.

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После захвата площади Мурильо в столице Боливии, военные начали покидать место событий. Об этом сообщает Bolivia TV, отмечая изменение ситуации в городе Ла-Пас. «Военные покидают площадь Мурильо», — передает национальный телеканал, показывая уходящий бронетранспортер. На видео показано, как техника и военные, окруженные журналистами, оставляют центральную площадь. Ранее сообщалось о скоплении военных на площади, где находятся ключевые государственные учреждения. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократических ценностей и обозначил произошедшее как попытку госпереворота, возглавляемую генералом Хуаном Хосе Сунигой. Сунига был снят с должности главнокомандующего армии до этих событий, а глава государства ввел новое военное командование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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