Военные бросили попытки мятежа в Боливии

После захвата площади Мурильо в столице Боливии, военные начали покидать место событий. Об этом сообщает Bolivia TV, отмечая изменение ситуации в городе Ла-Пас.
«Военные покидают площадь Мурильо», — передает национальный телеканал, показывая уходящий бронетранспортер. На видео показано, как техника и военные, окруженные журналистами, оставляют центральную площадь.
Ранее сообщалось о скоплении военных на площади, где находятся ключевые государственные учреждения. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократических ценностей и обозначил произошедшее как попытку госпереворота, возглавляемую генералом Хуаном Хосе Сунигой. Сунига был снят с должности главнокомандующего армии до этих событий, а глава государства ввел новое военное командование.
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