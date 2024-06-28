Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду, несмотря на допуск МОК

28 июня 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от участия в Олимпиаде в Париже Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская теннисистка Анна Калинская отказалась участвовать в Олимпиаде в Париже, несмотря на ее допуск к спортивному мероприятию. Об этом рассказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — уточнил Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ». МОК дополнил список российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде. Несмотря на факт допуска, некоторые спортсмены отказались выступать в Олимпиаде. Среди таких — гребцы, стрелки и пятиборцы. Накануне МОК уточнил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Список будет еще дополняться, передает 360.ru. МОК также обещал, что нейтральные атлеты из РФ получат материальную поддержку на Олимпиаде, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась участвовать в Олимпиаде в Париже, несмотря на ее допуск к спортивному мероприятию. Об этом рассказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — уточнил Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ». МОК дополнил список российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде. Несмотря на факт допуска, некоторые спортсмены отказались выступать в Олимпиаде. Среди таких — гребцы, стрелки и пятиборцы. Накануне МОК уточнил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Список будет еще дополняться, передает 360.ru. МОК также обещал, что нейтральные атлеты из РФ получат материальную поддержку на Олимпиаде, передает «Национальная служба новостей».