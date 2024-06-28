Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду, несмотря на допуск МОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, золотая, параолимпийская
Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от участия в Олимпиаде в Париже Фото:

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась участвовать в Олимпиаде в Париже, несмотря на ее допуск к спортивному мероприятию. Об этом рассказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — уточнил Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ». МОК дополнил список российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде.

Несмотря на факт допуска, некоторые спортсмены отказались выступать в Олимпиаде. Среди таких — гребцы, стрелки и пятиборцы. Накануне МОК уточнил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Список будет еще дополняться, передает 360.ru. МОК также обещал, что нейтральные атлеты из РФ получат материальную поддержку на Олимпиаде, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская теннисистка Анна Калинская отказалась участвовать в Олимпиаде в Париже, несмотря на ее допуск к спортивному мероприятию. Об этом рассказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — уточнил Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ». МОК дополнил список российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде. Несмотря на факт допуска, некоторые спортсмены отказались выступать в Олимпиаде. Среди таких — гребцы, стрелки и пятиборцы. Накануне МОК уточнил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Список будет еще дополняться, передает 360.ru. МОК также обещал, что нейтральные атлеты из РФ получат материальную поддержку на Олимпиаде, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...