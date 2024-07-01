Врач раскрыла, как легко рассчитать персональный риск развития рака

Онколог Минздрава Назарова: риск развития рака легкого зависит от числа сигарет

01 июля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Персональный риск развития рака легкого можно вычислить математически Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вычислить шанс персонального риска развития рака легкого можно математически. Об этом заявила врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова. «Рассчитать индекс можно следующим образом: количество выкуренных сигарет в день в штуках умножить на стаж курения в годах и разделить на 20. Если показатель составляет более 20, то рекомендовано прохождение обследования, направленное на выявления рака легкого», — приводят «Аргументы и факты» слова Назаровой. Сейчас увеличилось количество людей, курящих электронные сигареты. Пока что недостаточно данных, чтобы утверждать про вред этого способа курения, делится врач. Однако электронные сигареты так же, как и обычные, не являются безопасными. Назарова отметила, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять краткосрочные и долгосрочные последствия употребления электронных сигарет для здоровья. Кроме того, нужно исследовать, могут ли альтернативные способы помочь бросить курить. Ранее психолог объяснила, как легко бросить курить. Человек легко может избавиться от пагубной привычки, если ему помочь разобраться в своих инстинктах. Для этого хорошо подходит гипноз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вычислить шанс персонального риска развития рака легкого можно математически. Об этом заявила врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова. «Рассчитать индекс можно следующим образом: количество выкуренных сигарет в день в штуках умножить на стаж курения в годах и разделить на 20. Если показатель составляет более 20, то рекомендовано прохождение обследования, направленное на выявления рака легкого», — приводят «Аргументы и факты» слова Назаровой. Сейчас увеличилось количество людей, курящих электронные сигареты. Пока что недостаточно данных, чтобы утверждать про вред этого способа курения, делится врач. Однако электронные сигареты так же, как и обычные, не являются безопасными. Назарова отметила, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять краткосрочные и долгосрочные последствия употребления электронных сигарет для здоровья. Кроме того, нужно исследовать, могут ли альтернативные способы помочь бросить курить. Ранее психолог объяснила, как легко бросить курить. Человек легко может избавиться от пагубной привычки, если ему помочь разобраться в своих инстинктах. Для этого хорошо подходит гипноз.