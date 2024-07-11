Tagesschau: размещение ракет США в Германии вызвало раздражение в Берлине

12 июля 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Будущее размещение американских ракет в Германии вызвало беспокойство у немецких партий (архивное фото) Фото: USAF Планы США по размещению крылатых ракет на территории Германии вызвали озабоченность и требуют разъяснений от федерального канцлера страны Олафа Шольца. Недовольство по этому поводу высказали представители «Зеленых» и других политических сил, добиваясь прозрачности в вопросах, связанных с данным решением, пишет издание Tagesschau. «Отсутствие ясности может даже усилить страхи и оставить место для дезинформации и подстрекательства. Мы призываем канцлера Шольца предоставить информацию о предыстории и финансовых аспектах запланированного размещения ракет», — цитирует издание слова эксперта по вопросам безопасности Сары Нанни из партии «Зеленых». По словам Нанни, канцлер Германии должен как можно скорее прояснить ситуацию, особенно учитывая серьезность текущей обстановки в НАТО и возможные финансовые последствия для страны. Размещение американских ракет в Германии, включая «Томагавки» с дальностью более 2000 километров и другое сверхзвуковое оружие, представляет собой значительный шаг в усилении военного сдерживания в Европе, что стало известно после саммита НАТО в Вашингтоне. Ранее, по сведениям Reuters, Франция, ФРГ, Италия и Польша объединились для разработки ракет Киеву. Страны выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью 500 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Планы США по размещению крылатых ракет на территории Германии вызвали озабоченность и требуют разъяснений от федерального канцлера страны Олафа Шольца. Недовольство по этому поводу высказали представители «Зеленых» и других политических сил, добиваясь прозрачности в вопросах, связанных с данным решением, пишет издание Tagesschau. «Отсутствие ясности может даже усилить страхи и оставить место для дезинформации и подстрекательства. Мы призываем канцлера Шольца предоставить информацию о предыстории и финансовых аспектах запланированного размещения ракет», — цитирует издание слова эксперта по вопросам безопасности Сары Нанни из партии «Зеленых». По словам Нанни, канцлер Германии должен как можно скорее прояснить ситуацию, особенно учитывая серьезность текущей обстановки в НАТО и возможные финансовые последствия для страны. Размещение американских ракет в Германии, включая «Томагавки» с дальностью более 2000 километров и другое сверхзвуковое оружие, представляет собой значительный шаг в усилении военного сдерживания в Европе, что стало известно после саммита НАТО в Вашингтоне. Ранее, по сведениям Reuters, Франция, ФРГ, Италия и Польша объединились для разработки ракет Киеву. Страны выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью 500 километров.