11 июля 2024

Tagesschau: размещение ракет США в Германии вызвало раздражение в Берлине

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AGM-158 JASSM. Stock, ракета, stock, AGM-158 JASSM
Будущее размещение американских ракет в Германии вызвало беспокойство у немецких партий (архивное фото) Фото:

Планы США по размещению крылатых ракет на территории Германии вызвали озабоченность и требуют разъяснений от федерального канцлера страны Олафа Шольца. Недовольство по этому поводу высказали представители «Зеленых» и других политических сил, добиваясь прозрачности в вопросах, связанных с данным решением, пишет издание Tagesschau.

«Отсутствие ясности может даже усилить страхи и оставить место для дезинформации и подстрекательства. Мы призываем канцлера Шольца предоставить информацию о предыстории и финансовых аспектах запланированного размещения ракет», — цитирует издание слова эксперта по вопросам безопасности Сары Нанни из партии «Зеленых».

По словам Нанни, канцлер Германии должен как можно скорее прояснить ситуацию, особенно учитывая серьезность текущей обстановки в НАТО и возможные финансовые последствия для страны. Размещение американских ракет в Германии, включая «Томагавки» с дальностью более 2000 километров и другое сверхзвуковое оружие, представляет собой значительный шаг в усилении военного сдерживания в Европе, что стало известно после саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее, по сведениям Reuters, Франция, ФРГ, Италия и Польша объединились для разработки ракет Киеву. Страны выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью 500 километров.

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Планы США по размещению крылатых ракет на территории Германии вызвали озабоченность и требуют разъяснений от федерального канцлера страны Олафа Шольца. Недовольство по этому поводу высказали представители «Зеленых» и других политических сил, добиваясь прозрачности в вопросах, связанных с данным решением, пишет издание Tagesschau. «Отсутствие ясности может даже усилить страхи и оставить место для дезинформации и подстрекательства. Мы призываем канцлера Шольца предоставить информацию о предыстории и финансовых аспектах запланированного размещения ракет», — цитирует издание слова эксперта по вопросам безопасности Сары Нанни из партии «Зеленых». По словам Нанни, канцлер Германии должен как можно скорее прояснить ситуацию, особенно учитывая серьезность текущей обстановки в НАТО и возможные финансовые последствия для страны. Размещение американских ракет в Германии, включая «Томагавки» с дальностью более 2000 километров и другое сверхзвуковое оружие, представляет собой значительный шаг в усилении военного сдерживания в Европе, что стало известно после саммита НАТО в Вашингтоне. Ранее, по сведениям Reuters, Франция, ФРГ, Италия и Польша объединились для разработки ракет Киеву. Страны выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью 500 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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