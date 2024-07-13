Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

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На складе ВСУ хранились боеприпасы (архивное фото)
На складе ВСУ хранились боеприпасы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Беспилотными летательными аппаратами были вскрыты позиции и перемещение ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине населенного пункта. После получения координат целей батарея 152-миллиметров самоходных орудий „Мста-С“ нанесли интенсивный удар», — сообщили в ведомстве изданию РИА Новости.

Стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций. Корректировка огня и фиксирование уничтоженных целей велись при помощи беспилотников.

Сообщалось, что бойцы РФ уничтожили одним ударом гаубицы M777, танки и французские самоходки Caesar. Они использовали для этого барражирующий боеприпас «Ланцет».

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Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Беспилотными летательными аппаратами были вскрыты позиции и перемещение ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине населенного пункта. После получения координат целей батарея 152-миллиметров самоходных орудий „Мста-С“ нанесли интенсивный удар», — сообщили в ведомстве изданию РИА Новости. Стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций. Корректировка огня и фиксирование уничтоженных целей велись при помощи беспилотников. Сообщалось, что бойцы РФ уничтожили одним ударом гаубицы M777, танки и французские самоходки Caesar. Они использовали для этого барражирующий боеприпас «Ланцет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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