Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Беспилотными летательными аппаратами были вскрыты позиции и перемещение ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине населенного пункта. После получения координат целей батарея 152-миллиметров самоходных орудий „Мста-С“ нанесли интенсивный удар», — сообщили в ведомстве изданию РИА Новости.
Стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций. Корректировка огня и фиксирование уничтоженных целей велись при помощи беспилотников.
Сообщалось, что бойцы РФ уничтожили одним ударом гаубицы M777, танки и французские самоходки Caesar. Они использовали для этого барражирующий боеприпас «Ланцет».
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