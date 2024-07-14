Сын эмира Дубая стал вице-премьером и министром обороны ОАЭ

14 июля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум стал министром обороны ОАЭ Фото: Егор Алеев/ТАСС Вице-премьером и министром обороны ОАЭ стал сын эмира Думая Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее должность занимал сам эмир Дубая. «Шейх Мухаммед бин Рашид, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая, объявил, что его сын назначен заместителем премьер-министра и министром обороны страны в рамках перестановок в правительстве», — сообщает Bloomberg . Министр иностранных дел шейх Абдалла бин Заид был назначен заместителем премьер-министра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьером и министром обороны ОАЭ стал сын эмира Думая Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее должность занимал сам эмир Дубая. «Шейх Мухаммед бин Рашид, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая, объявил, что его сын назначен заместителем премьер-министра и министром обороны страны в рамках перестановок в правительстве», — сообщает Bloomberg. Министр иностранных дел шейх Абдалла бин Заид был назначен заместителем премьер-министра.