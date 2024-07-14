Сын эмира Дубая стал вице-премьером и министром обороны ОАЭ

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Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум стал министром обороны ОАЭ Фото:

Вице-премьером и министром обороны ОАЭ стал сын эмира Думая Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее должность занимал сам эмир Дубая.

«Шейх Мухаммед бин Рашид, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая, объявил, что его сын назначен заместителем премьер-министра и министром обороны страны в рамках перестановок в правительстве», — сообщает Bloomberg. Министр иностранных дел шейх Абдалла бин Заид был назначен заместителем премьер-министра.

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Вице-премьером и министром обороны ОАЭ стал сын эмира Думая Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее должность занимал сам эмир Дубая. «Шейх Мухаммед бин Рашид, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая, объявил, что его сын назначен заместителем премьер-министра и министром обороны страны в рамках перестановок в правительстве», — сообщает Bloomberg. Министр иностранных дел шейх Абдалла бин Заид был назначен заместителем премьер-министра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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