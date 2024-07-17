Замначальника УМВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки

Заместитель начальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев помещен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы. Арестован Мурзаев по делу о взятках. Об этом сообщает telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.
«Заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале. Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года. Обвиняемый подозревается в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей.
Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Также при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша. Это может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование.
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Заместитель начальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев помещен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы. Арестован Мурзаев по делу о взятках. Об этом сообщает telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы. «Заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале. Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года. Обвиняемый подозревается в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей. Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Также при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша. Это может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование.