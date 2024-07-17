Замначальника УМВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки

17 июля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Казбек Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель начальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев помещен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы. Арестован Мурзаев по делу о взятках. Об этом сообщает telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы. «Заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале . Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года. Обвиняемый подозревается в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей. Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Также при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша. Это может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев помещен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы. Арестован Мурзаев по делу о взятках. Об этом сообщает telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы. «Заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале. Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года. Обвиняемый подозревается в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей. Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Также при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша. Это может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование.