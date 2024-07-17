Замначальника УМВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, решетка, замок, судебное заседание, суд, клетка, заключение под стражу, камера заключения
Казбек Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года Фото:

Заместитель начальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев помещен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы. Арестован Мурзаев по делу о взятках. Об этом сообщает telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале. Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года. Обвиняемый подозревается в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей.

Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Также при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша. Это может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель начальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев помещен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы. Арестован Мурзаев по делу о взятках. Об этом сообщает telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы. «Заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале. Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года. Обвиняемый подозревается в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей. Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Также при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша. Это может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...