Mash: в Махачкале задержан начальник полиции порта

Начальник полиции порта Махачкалы Кузбек Мурзаев задержан. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей.
«Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 миллионов рублей взятки», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что взятка была получена от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск».
Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Кроме того, при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша, что может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование, передали в telegram-канале.
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