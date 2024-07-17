Mash: в Махачкале задержан начальник полиции порта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кузбек Мурзаев задержан по подозрению в получении крупной взятки, пишет Mash
Кузбек Мурзаев задержан по подозрению в получении крупной взятки, пишет Mash Фото:

Начальник полиции порта Махачкалы Кузбек Мурзаев задержан. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей.

«Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 миллионов рублей взятки», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что взятка была получена от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск».

Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Кроме того, при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша, что может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование, передали в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник полиции порта Махачкалы Кузбек Мурзаев задержан. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 13 миллионов рублей. «Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 миллионов рублей взятки», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что взятка была получена от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». Оперативники полагают, что Мурзаев за крупные денежные вознаграждения закрывал глаза на постоянные перегрузы судов в течение последних двух лет. Кроме того, при обыске в кабинете полковника было обнаружено 4,4 грамма гашиша, что может повлечь за собой дополнительное уголовное преследование, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...