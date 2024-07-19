Терапевт перечислила четыре опасных симптома, которые нельзя терпеть

Терапевт Романенко назвала боль за грудиной признаком инфаркта

19 июля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

При острой боли в груди в совокупности с другими симптомами следует вызвать скорую помощь Фото: Илья Московец © URA.RU Острая боль в груди может сигнализировать об инфаркте миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, аневризме аорты и спонтанном пневмотораксе. Подробнее о симптомах опасных диагнозов рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. «Когда в грудной клетке возникает острая боль, нужно прежде всего исключить опасные для жизни состояния», — уточнила Романенко в интервью радио Sputnik . <…> «Существуют различные признаки, которые необходимо внимательно наблюдать, такие как характер боли и связанные с ним симптомы», — подчеркнула врач. При этом все перечисленные патологические состояния требуют оказания срочной медицинской помощи. Инфаркт миокарда При остром состоянии сердца человек может ощутить боль за грудиной, а также появление холодного пота, снижение давления, бледность кожи, и тошноту. Пациент и врач должны обращать на это особое внимание. Тромбоэмболия легочной артерии Боль за грудиной, возможно, ощущение одышки, голубизна губ, и посинение кожи могут быть признаками поражения легких и плевры, вызванным нарушением подачи кислорода. «Давление может быть низким, иногда возможно кровохарканье, но не обязательно», — добавила врач. Аневризма аорты Наличие интенсивной неспецифической боли, распространяющейся в разные части тела, возможно, с повышением давления — важные признаки аневризмы аорты. При этом у пациента будет отсутствовать отдышка. Спонтанный пневмоторакс У пациентов с поражениями легких, такими как бронхиальная астма или хронические заболевания, часто возникают проблемы с дыханием и боли в груди. Важно обратить внимание на бледность лица, посинение губ, низкое давление и асимметрию в грудной клетке при подозрении на спонтанный пневмоторакс. Ранее сообщалось, что сердечный приступ, вызванный поражением сердечных артерий, проявляется формированием холестериновых бляшек, которые могут быть основной причиной инфаркта. Его сопровождают симптомы, такие как долговременная боль в груди, нехватка воздуха, слабость и головокружение. Это состояние, известное как острый коронарный синдром, может произойти как при физической активности, так и в состоянии покоя, поэтому необходима своевременная медицинская диагностика для предотвращения серьезных последствий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Острая боль в груди может сигнализировать об инфаркте миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, аневризме аорты и спонтанном пневмотораксе. Подробнее о симптомах опасных диагнозов рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. «Когда в грудной клетке возникает острая боль, нужно прежде всего исключить опасные для жизни состояния», — уточнила Романенко в интервью радио Sputnik. <…> «Существуют различные признаки, которые необходимо внимательно наблюдать, такие как характер боли и связанные с ним симптомы», — подчеркнула врач. При этом все перечисленные патологические состояния требуют оказания срочной медицинской помощи. При остром состоянии сердца человек может ощутить боль за грудиной, а также появление холодного пота, снижение давления, бледность кожи, и тошноту. Пациент и врач должны обращать на это особое внимание. Боль за грудиной, возможно, ощущение одышки, голубизна губ, и посинение кожи могут быть признаками поражения легких и плевры, вызванным нарушением подачи кислорода. «Давление может быть низким, иногда возможно кровохарканье, но не обязательно», — добавила врач. Наличие интенсивной неспецифической боли, распространяющейся в разные части тела, возможно, с повышением давления — важные признаки аневризмы аорты. При этом у пациента будет отсутствовать отдышка. У пациентов с поражениями легких, такими как бронхиальная астма или хронические заболевания, часто возникают проблемы с дыханием и боли в груди. Важно обратить внимание на бледность лица, посинение губ, низкое давление и асимметрию в грудной клетке при подозрении на спонтанный пневмоторакс. Ранее сообщалось, что сердечный приступ, вызванный поражением сердечных артерий, проявляется формированием холестериновых бляшек, которые могут быть основной причиной инфаркта. Его сопровождают симптомы, такие как долговременная боль в груди, нехватка воздуха, слабость и головокружение. Это состояние, известное как острый коронарный синдром, может произойти как при физической активности, так и в состоянии покоя, поэтому необходима своевременная медицинская диагностика для предотвращения серьезных последствий.