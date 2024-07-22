МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме

В РФ для противодействия экстремизму планируют создать единый банк сведений о гражданах, выехавших из страны для участия в экстремистских организациях. Это предложение закреплено в проекте указа президента России Владимира Путина о новой стратегии борьбы с указанным явлением. Инициатором выступило МВД.
«Основным направлением госполитики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации является <...> создание банка данных на лиц, выехавших за пределы РФ для участия в экстремистских организациях. А также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств», — написано в документе на портале правовой информации.
Также в качестве основных направлений противодействия экстремизму и терроризму указываются выявление и пресечение источников и каналов финансирования противоправной деятельности. Есть подпункт о ведении перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской и террористической деятельности. Отдельно упоминаются меры, направленные на недопущение проникновения в страну членов экстремистских организаций в миграционных потоках.
Ранее российское правительство заявило о планах расширить критерии для включения граждан и организаций в «черный список» Росфинмониторинга. «Коммерсант» обратил внимание — по новым правилам, почти любые преступления могут оказаться экстремистскими.
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