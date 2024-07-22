22 июля 2024

МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ плнируют создать банк данных выехавших из страны членов экстремистских организаций
В РФ плнируют создать банк данных выехавших из страны членов экстремистских организаций Фото:

В РФ для противодействия экстремизму планируют создать единый банк сведений о гражданах, выехавших из страны для участия в экстремистских организациях. Это предложение закреплено в проекте указа президента России Владимира Путина о новой стратегии борьбы с указанным явлением. Инициатором выступило МВД.

«Основным направлением госполитики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации является <...> создание банка данных на лиц, выехавших за пределы РФ для участия в экстремистских организациях. А также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств», — написано в документе на портале правовой информации.

Также в качестве основных направлений противодействия экстремизму и терроризму указываются выявление и пресечение источников и каналов финансирования противоправной деятельности. Есть подпункт о ведении перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской и террористической деятельности. Отдельно упоминаются меры, направленные на недопущение проникновения в страну членов экстремистских организаций в миграционных потоках.

Ранее российское правительство заявило о планах расширить критерии для включения граждан и организаций в «черный список» Росфинмониторинга. «Коммерсант» обратил внимание — по новым правилам, почти любые преступления могут оказаться экстремистскими.

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В РФ для противодействия экстремизму планируют создать единый банк сведений о гражданах, выехавших из страны для участия в экстремистских организациях. Это предложение закреплено в проекте указа президента России Владимира Путина о новой стратегии борьбы с указанным явлением. Инициатором выступило МВД. «Основным направлением госполитики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации является <...> создание банка данных на лиц, выехавших за пределы РФ для участия в экстремистских организациях. А также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств», — написано в документе на портале правовой информации. Также в качестве основных направлений противодействия экстремизму и терроризму указываются выявление и пресечение источников и каналов финансирования противоправной деятельности. Есть подпункт о ведении перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской и террористической деятельности. Отдельно упоминаются меры, направленные на недопущение проникновения в страну членов экстремистских организаций в миграционных потоках. Ранее российское правительство заявило о планах расширить критерии для включения граждан и организаций в «черный список» Росфинмониторинга. «Коммерсант» обратил внимание — по новым правилам, почти любые преступления могут оказаться экстремистскими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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