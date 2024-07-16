«Коммерсант»: в число экстремистов можно будет попасть почти за любое преступление

В России расширят критерии для черного списка Росфинмониторинга
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В России хотят расширить критерии для включения в список Росфинмониторинга Фото:

Правительство РФ намерено расширить критерии для включения граждан и организаций в черный список Росфинмониторинга, где содержится информация о лицах, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующий проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, внесен Госдумой 15 июля.

«В результате в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды. Помимо этого, основаниями для включения в список станут приговоры или постановления следователя по статьям о распространении заведомо ложных сведений и дискредитации вооруженных сил, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности страны», — пишет «Коммерсант».

Издание также отмечает, что законопроект направлен на усиление мер противодействия финансированию экстремистской деятельности. Попавшим в список Росфинмониторинга грозит арест, запрет выезда из страны и сделок с имуществом. Сейчас в его открытой части значатся более 15 тысяч физлиц и свыше 500 организаций.

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Правительство РФ намерено расширить критерии для включения граждан и организаций в черный список Росфинмониторинга, где содержится информация о лицах, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующий проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, внесен Госдумой 15 июля. «В результате в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды. Помимо этого, основаниями для включения в список станут приговоры или постановления следователя по статьям о распространении заведомо ложных сведений и дискредитации вооруженных сил, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности страны», — пишет «Коммерсант». Издание также отмечает, что законопроект направлен на усиление мер противодействия финансированию экстремистской деятельности. Попавшим в список Росфинмониторинга грозит арест, запрет выезда из страны и сделок с имуществом. Сейчас в его открытой части значатся более 15 тысяч физлиц и свыше 500 организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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