«Коммерсант»: в число экстремистов можно будет попасть почти за любое преступление

В России расширят критерии для черного списка Росфинмониторинга

16 июля 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

В России хотят расширить критерии для включения в список Росфинмониторинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ намерено расширить критерии для включения граждан и организаций в черный список Росфинмониторинга, где содержится информация о лицах, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующий проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, внесен Госдумой 15 июля. «В результате в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды. Помимо этого, основаниями для включения в список станут приговоры или постановления следователя по статьям о распространении заведомо ложных сведений и дискредитации вооруженных сил, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности страны», — пишет « Коммерсант ». Издание также отмечает, что законопроект направлен на усиление мер противодействия финансированию экстремистской деятельности. Попавшим в список Росфинмониторинга грозит арест, запрет выезда из страны и сделок с имуществом. Сейчас в его открытой части значатся более 15 тысяч физлиц и свыше 500 организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ намерено расширить критерии для включения граждан и организаций в черный список Росфинмониторинга, где содержится информация о лицах, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующий проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, внесен Госдумой 15 июля. «В результате в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды. Помимо этого, основаниями для включения в список станут приговоры или постановления следователя по статьям о распространении заведомо ложных сведений и дискредитации вооруженных сил, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности страны», — пишет «Коммерсант». Издание также отмечает, что законопроект направлен на усиление мер противодействия финансированию экстремистской деятельности. Попавшим в список Росфинмониторинга грозит арест, запрет выезда из страны и сделок с имуществом. Сейчас в его открытой части значатся более 15 тысяч физлиц и свыше 500 организаций.