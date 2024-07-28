28 июля 2024

В Башкирии почти 100 человек эвакуировали из-за потопов

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МЧС ликвидируют последствия паводков
МЧС ликвидируют последствия паводков Фото:

В Республике Башкортостан из-за паводка были эвакуированы почти 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

«Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуированы 96 человек, в том числе 29 детей. Пострадавших нет», — приводит сообщение пресс-службы ГУ МЧС ТАСС.

Ситуация с подтоплениями находится под постоянным контролем республиканского ГУ МЧС. В настоящее время отмечается 23 случая затопления придомовых участков и размыва дорог и мостов в семи муниципальных образованиях. По информации пресс-службы, жители оповещены о возможных подтоплениях, а модели ситуаций доведены до муниципалитетов.

Ранее в Башкирии эвакуировали детей, оставшихся в лагере из-за разлива реки. Всю ночь с 12 на 13 июля в учреждении дежурили спасатели МЧС и Госкомитета Башкортостана по ЧС, передает RT.

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В Республике Башкортостан из-за паводка были эвакуированы почти 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. «Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуированы 96 человек, в том числе 29 детей. Пострадавших нет», — приводит сообщение пресс-службы ГУ МЧС ТАСС. Ситуация с подтоплениями находится под постоянным контролем республиканского ГУ МЧС. В настоящее время отмечается 23 случая затопления придомовых участков и размыва дорог и мостов в семи муниципальных образованиях. По информации пресс-службы, жители оповещены о возможных подтоплениях, а модели ситуаций доведены до муниципалитетов. Ранее в Башкирии эвакуировали детей, оставшихся в лагере из-за разлива реки. Всю ночь с 12 на 13 июля в учреждении дежурили спасатели МЧС и Госкомитета Башкортостана по ЧС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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