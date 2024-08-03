Цыденов: движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

04 августа 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Глава Бурятии обратился к водителям Фото: Георгий Бергал © URA.RU Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита из-за наводнения остановлено на сутки. На одном из участков трассы полностью размыта дорога. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «На 589 километре дороги Улан-Удэ — Чита полностью размыт участок федеральной трассы. На трех мостах подмыты подъезды. Движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять и больше времени», — написал Цыденов в своем telegram-канале. По словам главы Бурятии это произошло в результате обильных осадков и подъема уровня вод. В качестве альтернативного пути он попросил водителей воспользоваться региональной дорогой «Улан-Удэ — Романовка — Чита». Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами, пишет телеканал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита из-за наводнения остановлено на сутки. На одном из участков трассы полностью размыта дорога. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «На 589 километре дороги Улан-Удэ — Чита полностью размыт участок федеральной трассы. На трех мостах подмыты подъезды. Движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять и больше времени», — написал Цыденов в своем telegram-канале. По словам главы Бурятии это произошло в результате обильных осадков и подъема уровня вод. В качестве альтернативного пути он попросил водителей воспользоваться региональной дорогой «Улан-Удэ — Романовка — Чита». Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами, пишет телеканал 360.ru.