03 августа 2024

Цыденов: движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Буддийский форум. Москва, цыденов алексей
Глава Бурятии обратился к водителям Фото:

Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита из-за наводнения остановлено на сутки. На одном из участков трассы полностью размыта дорога. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«На 589 километре дороги Улан-Удэ — Чита полностью размыт участок федеральной трассы. На трех мостах подмыты подъезды. Движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять и больше времени», — написал Цыденов в своем telegram-канале.

По словам главы Бурятии это произошло в результате обильных осадков и подъема уровня вод. В качестве альтернативного пути он попросил водителей воспользоваться региональной дорогой «Улан-Удэ — Романовка — Чита».

Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами, пишет телеканал 360.ru.

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Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита из-за наводнения остановлено на сутки. На одном из участков трассы полностью размыта дорога. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «На 589 километре дороги Улан-Удэ — Чита полностью размыт участок федеральной трассы. На трех мостах подмыты подъезды. Движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять и больше времени», — написал Цыденов в своем telegram-канале. По словам главы Бурятии это произошло в результате обильных осадков и подъема уровня вод. В качестве альтернативного пути он попросил водителей воспользоваться региональной дорогой «Улан-Удэ — Романовка — Чита». Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами, пишет телеканал 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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