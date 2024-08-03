Цыденов: движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита из-за наводнения остановлено на сутки. На одном из участков трассы полностью размыта дорога. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«На 589 километре дороги Улан-Удэ — Чита полностью размыт участок федеральной трассы. На трех мостах подмыты подъезды. Движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять и больше времени», — написал Цыденов в своем telegram-канале.
По словам главы Бурятии это произошло в результате обильных осадков и подъема уровня вод. В качестве альтернативного пути он попросил водителей воспользоваться региональной дорогой «Улан-Удэ — Романовка — Чита».
Ранее в Бурятии реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами, пишет телеканал 360.ru.
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