В Москве в жилом доме взорвался газ

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В Москве взорвался газ в пятиэтажном доме, пишет Shot (архивное фото) Фото:

По предварительным данным, в Москве в жилом доме на пятом этаже в квартире произошел взрыв газа. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Взрыв в жилом доме в Москве. На данный момент известно о двух пострадавших», — передает telegram-канал. Отмечается, что взрыв произошел в доме улице Артамонова в районе Фили-Давыдково, там работают экстренные службы.

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По предварительным данным, в Москве в жилом доме на пятом этаже в квартире произошел взрыв газа. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Взрыв в жилом доме в Москве. На данный момент известно о двух пострадавших», — передает telegram-канал. Отмечается, что взрыв произошел в доме улице Артамонова в районе Фили-Давыдково, там работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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