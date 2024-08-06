В Москве в жилом доме взорвался газ

06 августа 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Москве взорвался газ в пятиэтажном доме, пишет Shot (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По предварительным данным, в Москве в жилом доме на пятом этаже в квартире произошел взрыв газа. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Взрыв в жилом доме в Москве. На данный момент известно о двух пострадавших», — передает telegram-канал. Отмечается, что взрыв произошел в доме улице Артамонова в районе Фили-Давыдково, там работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По предварительным данным, в Москве в жилом доме на пятом этаже в квартире произошел взрыв газа. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Взрыв в жилом доме в Москве. На данный момент известно о двух пострадавших», — передает telegram-канал. Отмечается, что взрыв произошел в доме улице Артамонова в районе Фили-Давыдково, там работают экстренные службы.