В Москве в жилом доме взорвался газ

В Москве взорвался газ в пятиэтажном доме, пишет Shot (архивное фото)
По предварительным данным, в Москве в жилом доме на пятом этаже в квартире произошел взрыв газа. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Взрыв в жилом доме в Москве. На данный момент известно о двух пострадавших», — передает telegram-канал. Отмечается, что взрыв произошел в доме улице Артамонова в районе Фили-Давыдково, там работают экстренные службы.
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