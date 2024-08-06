Baza: при взрыве в Москве погиб человек

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В Москве во время взрыва погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, но затем стало известно, что взорвался «неустановленный объект».

«Один человек погиб при взрыве в квартире в Москве», — передает telegram-канал Baza. По предварительной информации, еще один человек пострадал.

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В Москве во время взрыва погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, но затем стало известно, что взорвался «неустановленный объект». «Один человек погиб при взрыве в квартире в Москве», — передает telegram-канал Baza. По предварительной информации, еще один человек пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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