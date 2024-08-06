Baza: при взрыве в Москве погиб человек

06 августа 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Москве во время взрыва погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, но затем стало известно, что взорвался «неустановленный объект». «Один человек погиб при взрыве в квартире в Москве», — передает telegram-канал Baza. По предварительной информации, еще один человек пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве во время взрыва погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, но затем стало известно, что взорвался «неустановленный объект». «Один человек погиб при взрыве в квартире в Москве», — передает telegram-канал Baza. По предварительной информации, еще один человек пострадал.