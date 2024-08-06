Baza: при взрыве в Москве погиб человек

В Москве во время взрыва погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, но затем стало известно, что взорвался «неустановленный объект».
«Один человек погиб при взрыве в квартире в Москве», — передает telegram-канал Baza. По предварительной информации, еще один человек пострадал.
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