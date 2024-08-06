Появилось видео с места, где произошел взрыв «неизвестного предмета» в Москве

06 августа 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В жилом доме в Москве произошел взрыв В Москве произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате этого пострадал мужчина, до него едет скорая помощь. Соответствующее видео приводит telegram-канал Shot. «В результате взрыва в московской пятиэтажке в Фили-Давыдково пострадал мужчина, до него сейчас пытаются добраться спасатели», — передает telegram-канал. Отмечается, что в доме выбиты несколько окон, а жителей двух подъездов эвакуируют. Причина детонации: неустановленный предмет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате этого пострадал мужчина, до него едет скорая помощь. Соответствующее видео приводит telegram-канал Shot. «В результате взрыва в московской пятиэтажке в Фили-Давыдково пострадал мужчина, до него сейчас пытаются добраться спасатели», — передает telegram-канал. Отмечается, что в доме выбиты несколько окон, а жителей двух подъездов эвакуируют. Причина детонации: неустановленный предмет.