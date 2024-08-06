Появилось видео с места, где произошел взрыв «неизвестного предмета» в Москве

новость из сюжетаВ жилом доме в Москве произошел взрыв
В Москве произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате этого пострадал мужчина, до него едет скорая помощь. Соответствующее видео приводит telegram-канал Shot.
«В результате взрыва в московской пятиэтажке в Фили-Давыдково пострадал мужчина, до него сейчас пытаются добраться спасатели», — передает telegram-канал. Отмечается, что в доме выбиты несколько окон, а жителей двух подъездов эвакуируют. Причина детонации: неустановленный предмет.
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