МК выяснил, кто устроил взрыв на западе Москвы

МК: взрыв в жилом доме Москвы устроил местный житель, взорвав гранату
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новость из сюжета
В жилом доме в Москве произошел взрыв

Взрыв в квартире жилого дома в Москве устроил Игорь Алешин, который подорвал гранату. Перед этим он дождался, кога его жена уйдет из квартиры, сообщают журналисты.

«62-летний Игорь Алешин погиб в результате взрыва на улице Артамонова. Он дождался, пока жена уйдет в поликлинику, достал из заначки гранату», — передает MK.RU. Следствие будет устанавливать детали произошедшего. На данный момент на месте ЧП работают саперы. Отмечается, что Алешин служил в войсках ПВО до начала 2000-х годов, возможно, оттуда он и привез гранату.

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Взрыв в квартире жилого дома в Москве устроил Игорь Алешин, который подорвал гранату. Перед этим он дождался, кога его жена уйдет из квартиры, сообщают журналисты. «62-летний Игорь Алешин погиб в результате взрыва на улице Артамонова. Он дождался, пока жена уйдет в поликлинику, достал из заначки гранату», — передает MK.RU. Следствие будет устанавливать детали произошедшего. На данный момент на месте ЧП работают саперы. Отмечается, что Алешин служил в войсках ПВО до начала 2000-х годов, возможно, оттуда он и привез гранату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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