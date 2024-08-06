МК выяснил, кто устроил взрыв на западе Москвы

МК: взрыв в жилом доме Москвы устроил местный житель, взорвав гранату

06 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В жилом доме в Москве произошел взрыв Взрыв в квартире жилого дома в Москве устроил Игорь Алешин, который подорвал гранату. Перед этим он дождался, кога его жена уйдет из квартиры, сообщают журналисты. «62-летний Игорь Алешин погиб в результате взрыва на улице Артамонова. Он дождался, пока жена уйдет в поликлинику, достал из заначки гранату», — передает MK.RU. Следствие будет устанавливать детали произошедшего. На данный момент на месте ЧП работают саперы. Отмечается, что Алешин служил в войсках ПВО до начала 2000-х годов, возможно, оттуда он и привез гранату. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв в квартире жилого дома в Москве устроил Игорь Алешин, который подорвал гранату. Перед этим он дождался, кога его жена уйдет из квартиры, сообщают журналисты. «62-летний Игорь Алешин погиб в результате взрыва на улице Артамонова. Он дождался, пока жена уйдет в поликлинику, достал из заначки гранату», — передает MK.RU. Следствие будет устанавливать детали произошедшего. На данный момент на месте ЧП работают саперы. Отмечается, что Алешин служил в войсках ПВО до начала 2000-х годов, возможно, оттуда он и привез гранату.