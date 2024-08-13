В УФСИН Мордовии опровергли госпитализацию Треповой*

13 августа 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Состояние здоровья Дарьи Трепововй* удовлетворительное, подчеркнули в УФСИН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергло сообщения о том, что осужденную за теракт Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) госпитализировали. Накануне об этом сообщал муж Треповой Дмитрий Рылов. «Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности», — подчеркнули в УФСИН. Там отметили, что состояние здоровья Треповой — удовлетворительное. Сообщение ведомства передает ТАСС. Дарья Трепова является исполнителем теракта в Санкт-Петребурге в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Террористический акт произошел в апреле 2023 года. Накануне сообщалось о том, что Трепова, находящаяся в колонии, госпитализирована. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергло сообщения о том, что осужденную за теракт Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) госпитализировали. Накануне об этом сообщал муж Треповой Дмитрий Рылов. «Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности», — подчеркнули в УФСИН. Там отметили, что состояние здоровья Треповой — удовлетворительное. Сообщение ведомства передает ТАСС. Дарья Трепова является исполнителем теракта в Санкт-Петребурге в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Террористический акт произошел в апреле 2023 года. Накануне сообщалось о том, что Трепова, находящаяся в колонии, госпитализирована. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга