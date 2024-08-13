В УФСИН Мордовии опровергли госпитализацию Треповой*

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Состояние здоровья Дарьи Трепововй* удовлетворительное, подчеркнули в УФСИН Фото:

Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергло сообщения о том, что осужденную за теракт Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) госпитализировали. Накануне об этом сообщал муж Треповой Дмитрий Рылов.

«Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности», — подчеркнули в УФСИН. Там отметили, что состояние здоровья Треповой — удовлетворительное. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Дарья Трепова является исполнителем теракта в Санкт-Петребурге в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Террористический акт произошел в апреле 2023 года. Накануне сообщалось о том, что Трепова, находящаяся в колонии, госпитализирована.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергло сообщения о том, что осужденную за теракт Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) госпитализировали. Накануне об этом сообщал муж Треповой Дмитрий Рылов. «Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности», — подчеркнули в УФСИН. Там отметили, что состояние здоровья Треповой — удовлетворительное. Сообщение ведомства передает ТАСС. Дарья Трепова является исполнителем теракта в Санкт-Петребурге в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Террористический акт произошел в апреле 2023 года. Накануне сообщалось о том, что Трепова, находящаяся в колонии, госпитализирована. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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