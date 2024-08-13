В УФСИН Мордовии опровергли госпитализацию Треповой*

Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергло сообщения о том, что осужденную за теракт Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) госпитализировали. Накануне об этом сообщал муж Треповой Дмитрий Рылов.
«Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности», — подчеркнули в УФСИН. Там отметили, что состояние здоровья Треповой — удовлетворительное. Сообщение ведомства передает ТАСС.
Дарья Трепова является исполнителем теракта в Санкт-Петребурге в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Террористический акт произошел в апреле 2023 года. Накануне сообщалось о том, что Трепова, находящаяся в колонии, госпитализирована.
*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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