Shot: ВСУ повторно атаковали дронами горящую нефтебазу в Пролетарске

ВСУ вновь попытались атаковать беспилотниками нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область). Об этом сообщает Shot, отмечая, что никто не пострадал. При этом информацию о новом ударе официально не подтверждали.
«Новая атака ВСУ на полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. <…> Обошлось без пострадавших», — передают авторы канала. По их словам, Украина, предположительно, добивается, чтобы огонь от пожара перекинулся на цистерны с керосином. Пожар на территории продолжается уже шестой день.
URA.RU подало запрос в Главное управление МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.
Вечером 18 августа украинский дрон атаковал территорию нефтебазы. URA.RU публиковало кадры с места происшествия. Оперативные службы отмечали, что 22 августа пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. В результате тушения пострадали 47 пожарных, передавал ТАСС. В регионе действует режим ЧС.
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