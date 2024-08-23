Shot: ВСУ повторно атаковали дронами горящую нефтебазу в Пролетарске

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Нефтебазу в Пролетарске, которая горит шестой день, вновь атаковал дрон ВСУ, передает Shot Фото:

ВСУ вновь попытались атаковать беспилотниками нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область). Об этом сообщает Shot, отмечая, что никто не пострадал. При этом информацию о новом ударе официально не подтверждали.

«Новая атака ВСУ на полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. <…> Обошлось без пострадавших», — передают авторы канала. По их словам, Украина, предположительно, добивается, чтобы огонь от пожара перекинулся на цистерны с керосином. Пожар на территории продолжается уже шестой день.

URA.RU подало запрос в Главное управление МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.

Вечером 18 августа украинский дрон атаковал территорию нефтебазы. URA.RU публиковало кадры с места происшествия. Оперативные службы отмечали, что 22 августа пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. В результате тушения пострадали 47 пожарных, передавал ТАСС. В регионе действует режим ЧС.

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ВСУ вновь попытались атаковать беспилотниками нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область). Об этом сообщает Shot, отмечая, что никто не пострадал. При этом информацию о новом ударе официально не подтверждали. «Новая атака ВСУ на полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. <…> Обошлось без пострадавших», — передают авторы канала. По их словам, Украина, предположительно, добивается, чтобы огонь от пожара перекинулся на цистерны с керосином. Пожар на территории продолжается уже шестой день. URA.RU подало запрос в Главное управление МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается. Вечером 18 августа украинский дрон атаковал территорию нефтебазы. URA.RU публиковало кадры с места происшествия. Оперативные службы отмечали, что 22 августа пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. В результате тушения пострадали 47 пожарных, передавал ТАСС. В регионе действует режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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