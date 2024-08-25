Эксперты рассказали о судьбе Telegram после ареста Дурова

Зыков: Telegram будет продолжать работать даже без Дурова
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Telegram будет продолжать работу после ареста Павла Дурова, заявил Владимир Зыков Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Мессенджер Telegram продолжит работать в случае, если его основателя Павла Дурова арестуют. Такое мнение выразил ряд экспертов.

Новость по теме
Что известно об аресте Павла Дурова во Франции: основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы

«Да, не закроют [Telegram]», — заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Информацию передает РИА Новости.

Также гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что власти Франции устроит решение Дурова в том случае, если он даст обещание контролировать и бороться с террористическими каналами в своей соцсети. Он добавил, что подобный вопрос можно решить, не закрывая Telegram. В мире много мессенджеров с подобными нарушениями, однако владельцев Threma, Signal, WhatsApp и Discord не сажают в тюрьму, поделился эксперт. Кроме того, Владимир Зыков предположил, что французские власти могли задержать Павла Дурова для того, чтобы склонить к сотрудничеству по тем или иным вопросам, в том числе в политической тематике.

Вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова. Власти выдали ордер на его арест, ему могут грозить обвинения в наркотрафике, терроризме и отмывании денег. На случай ареста Дурова в Telegram разработали стратегический план. Заместитель главы компании Дмитрий Буткин заявил, что план включает в себя ряд мероприятий, которые должны обеспечить непрерывное функционирование компании и ее сервисов. Дуров, который заранее был осведомлен о плане, признает риски своего задержания, которые могут возникнуть вследствие давления со стороны спецслужб различных стран.

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Мессенджер Telegram продолжит работать в случае, если его основателя Павла Дурова арестуют. Такое мнение выразил ряд экспертов. «Да, не закроют [Telegram]», — заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Информацию передает РИА Новости. Также гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что власти Франции устроит решение Дурова в том случае, если он даст обещание контролировать и бороться с террористическими каналами в своей соцсети. Он добавил, что подобный вопрос можно решить, не закрывая Telegram. В мире много мессенджеров с подобными нарушениями, однако владельцев Threma, Signal, WhatsApp и Discord не сажают в тюрьму, поделился эксперт. Кроме того, Владимир Зыков предположил, что французские власти могли задержать Павла Дурова для того, чтобы склонить к сотрудничеству по тем или иным вопросам, в том числе в политической тематике. Вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова. Власти выдали ордер на его арест, ему могут грозить обвинения в наркотрафике, терроризме и отмывании денег. На случай ареста Дурова в Telegram разработали стратегический план. Заместитель главы компании Дмитрий Буткин заявил, что план включает в себя ряд мероприятий, которые должны обеспечить непрерывное функционирование компании и ее сервисов. Дуров, который заранее был осведомлен о плане, признает риски своего задержания, которые могут возникнуть вследствие давления со стороны спецслужб различных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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