Илон Маск рассказал, кто спасет демократию в США, а кто — погубит

Илон Маск: Трамп спасет демократию
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Илон Маск не воодушевлен кандидатурой Камалы Харрис на посту президента США Фото:

Экс-президент Дональд Трамп сможет спасти демократию и США, в то время как правление вице-президента Камалы Харрис приведет к катастрофе. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в своих соцсетях.

«Трамп спасет демократию и Америку. Запомните мои слова. Камала Харрис была бы катастрофой», — написал Маск в посте социальной сети X.

Ранее Маск заявлял, что единственной альтернативой SpaceX для возвращения экипажа космического корабля CST-100 Starliner на Землю была бы Россия. По его словам, в случае, если бы SpaceX не смогла помочь, пришлось бы обратиться к российским космическим технологиям, сообщает Life.ru.

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Экс-президент Дональд Трамп сможет спасти демократию и США, в то время как правление вице-президента Камалы Харрис приведет к катастрофе. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в своих соцсетях. «Трамп спасет демократию и Америку. Запомните мои слова. Камала Харрис была бы катастрофой», — написал Маск в посте социальной сети X. Ранее Маск заявлял, что единственной альтернативой SpaceX для возвращения экипажа космического корабля CST-100 Starliner на Землю была бы Россия. По его словам, в случае, если бы SpaceX не смогла помочь, пришлось бы обратиться к российским космическим технологиям, сообщает Life.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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