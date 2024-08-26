Илон Маск рассказал, кто спасет демократию в США, а кто — погубит

Экс-президент Дональд Трамп сможет спасти демократию и США, в то время как правление вице-президента Камалы Харрис приведет к катастрофе. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в своих соцсетях.
«Трамп спасет демократию и Америку. Запомните мои слова. Камала Харрис была бы катастрофой», — написал Маск в посте социальной сети X.
Ранее Маск заявлял, что единственной альтернативой SpaceX для возвращения экипажа космического корабля CST-100 Starliner на Землю была бы Россия. По его словам, в случае, если бы SpaceX не смогла помочь, пришлось бы обратиться к российским космическим технологиям, сообщает
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