МИД: въезд в Россию закрывается для 92 граждан США

В МИД РФ заявили о запрете на въезд в страну для американцев
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия закрыла въезд для 92 американских граждан из-за русофобской политики страны, «ковровых» санкций и общего желания США нанести поражение. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США», — сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа. Уточняется, что решение связано из-за русофобского курса действующего президента страны Джо Байдена.
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