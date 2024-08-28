МИД: въезд в Россию закрывается для 92 граждан США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Московского Кремля, здание МИД РФ и уличная фотография. 28 июня 2024., министерство иностранных дел рф, мид россии, мид рф
В МИД РФ заявили о запрете на въезд в страну для американцев Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия закрыла въезд для 92 американских граждан из-за русофобской политики страны, «ковровых» санкций и общего желания США нанести поражение. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США», — сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа. Уточняется, что решение связано из-за русофобского курса действующего президента страны Джо Байдена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия закрыла въезд для 92 американских граждан из-за русофобской политики страны, «ковровых» санкций и общего желания США нанести поражение. Об этом сообщили в МИД РФ. «Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США», — сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа. Уточняется, что решение связано из-за русофобского курса действующего президента страны Джо Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...