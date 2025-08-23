23 августа 2025

Певец Алексей Чумаков объяснил отказ от реабилитации после тяжелой операции

Певец Чумаков отказался от реабилитации из-за обязанности выходить на сцену
Чумаков заявил, что не может отменить концерты даже ради здоровья
Певец Алексей Чумаков после перенесенной срочной операции на позвоночнике вышел на сцену, несмотря на рекомендации врачей о двухмесячной реабилитации. Это связано с тем, что по словам самого Чумакова, он не имеет права не выйти на сцену.

Чумаков подчеркнул, что не отменял ни одного из запланированных концертов. «Считаю, что, возможно, это и бравадно звучит, но у артиста есть только один повод не выйти на сцену. Во всяком случае, я так учился», — заявил Алексей Чумаков в беседе с MK.RU.

Неделю назад у Чумакова произошел разрыв двух межпозвоночных дисков: один из них пережал нерв, второй — спинной мозг. Врачи настояли на немедленном хирургическом вмешательстве. Сейчас артист продолжает восстанавливаться после тяжелой операции, однако уже вернулся к работе. На конкурсе молодых исполнителей в Казани он выступил в роли ведущего юбилейного вечера певицы Ларисы Долиной. По словам очевидцев, Чумаков двигался с трудом, а во время репетиции был вынужден присесть на стул из-за болей в спине. 

Медики рекомендовали Чумакову воздержаться от физических нагрузок и соблюдать покой в течение двух месяцев. Несмотря на это, певец продолжает выполнять свои профессиональные обязанности.

