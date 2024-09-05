МЧС РФ: мощный пожар в Тульской области удалось ликвидировать

В Тульской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, разросшийся до двух тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в ведомстве.
«В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Пожарные не допустили распространения огня на соседние 3 производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — передали представители МЧС в официальном telegram-канале ведомства. Заявлено, что пострадавших нет.
Мощный пожар произошел на заводе в Тульской области. Загорелся «Пластик», сообщали местные telegram-каналы. МЧС России заявило, что внутри горящего здания находятся бочки с моторным маслом. На месте работали 50 пожарных и 18 единиц техники.
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