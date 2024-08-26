Сервис Notion для создания заметок уходит из России

Американский сервис Notion для создания и редактирования заметок и баз данных прекратит работу в России с 9 сентября. Это связано с санкциями США, указано на официальном сайте компании.
«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и сервисам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе», — сообщается на сайте сервиса.
После указанной даты все рабочие пространства сервиса с российским местоположением будут закрыты, а доступ к сервису для пользователей из России будет запрещен. Однако до 8 сентября 2024 года российские пользователи смогут пользоваться сервисом и экспортировать свои данные. Также сервис прекратит действие платных подписок для российских пользователей с 9 сентября 2024 года.
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