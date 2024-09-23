23 сентября 2024

На фабрике по производству пельменей в Красноярске обнаружены крысы

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо крыс на фабрике нашли муравьев и дрозофилов
Помимо крыс на фабрике нашли муравьев и дрозофилов Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

На фабрике, производящей пельмени, которыми отравилась многодетная семья в селе Красная Сопка Красноярского края, нашли крыс и насекомых. Об этом сообщили источники.

«Роспотребнадзор нашел множество нарушений во время проверок одной из фабрик. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьев и дрозофилов», — заявили источники издания ИА «Регнум».

Помимо этого, по словам источников, емкости для мяса и теста на производстве мыли раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции. Последняя проверка Роспотребнадзора ООО «Фабрики полуфабрикатов „ВДОВОЛЬ“ была в 2019 году.

Утром 21 сентября семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали, однако четверых детей спасти не удалось, передает RT. По информации СК, продукты содержали неизвестное ядовитое вещество. Подробнее о трагедии в сюжете URA.RU.

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На фабрике, производящей пельмени, которыми отравилась многодетная семья в селе Красная Сопка Красноярского края, нашли крыс и насекомых. Об этом сообщили источники. «Роспотребнадзор нашел множество нарушений во время проверок одной из фабрик. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьев и дрозофилов», — заявили источники издания ИА «Регнум». Помимо этого, по словам источников, емкости для мяса и теста на производстве мыли раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции. Последняя проверка Роспотребнадзора ООО «Фабрики полуфабрикатов „ВДОВОЛЬ“ была в 2019 году. Утром 21 сентября семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали, однако четверых детей спасти не удалось, передает RT. По информации СК, продукты содержали неизвестное ядовитое вещество. Подробнее о трагедии в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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