На фабрике по производству пельменей в Красноярске обнаружены крысы

На фабрике, производящей пельмени, которыми отравилась многодетная семья в селе Красная Сопка Красноярского края, нашли крыс и насекомых. Об этом сообщили источники.
«Роспотребнадзор нашел множество нарушений во время проверок одной из фабрик. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьев и дрозофилов», — заявили источники издания ИА «Регнум».
Помимо этого, по словам источников, емкости для мяса и теста на производстве мыли раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции. Последняя проверка Роспотребнадзора ООО «Фабрики полуфабрикатов „ВДОВОЛЬ“ была в 2019 году.
Утром 21 сентября семья из шести человек обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали, однако четверых детей спасти не удалось, передает RT. По информации СК, продукты содержали неизвестное ядовитое вещество. Подробнее о трагедии в сюжете URA.RU.
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