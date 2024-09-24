В интернете продают базу данных украинских призывников

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База включает более 678 тысяч строк информации о будущем призыве молодежи в возрасте от 18 до 25 лет Фото:

В интернете выставлена на продажу база данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет, содержащая личные данные. Неизвестный пользователь предлагает ее за три тысячи евро или равноценный обмен.

«На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников», — написали в РИА Новости. Неизвестный утверждает, что у него есть 678 тысяч строк данных будущего призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В списках указаны фамилии, имена и отчества, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также объединенный городской военкомат, к которому относится призывник.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница призыва, по данным Минобороны Украины, осталась на уровне 60 лет. Однако в середине августа на Украине начали обсуждать снижение верхней границы призывного возраста до 50 лет и понижение нижней до 20 лет.

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что сейчас на Украине мобилизуют порядка 700-900 тысяч человек, а к весне будет готова армия вторжения численностью не менее 500 тысяч человек. Он считает, что они будут соответствовать уровню российских мобилизованных, и у Украины есть время дотянуть до зимы, передает «Царьград».

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В интернете выставлена на продажу база данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет, содержащая личные данные. Неизвестный пользователь предлагает ее за три тысячи евро или равноценный обмен. «На одном из крупнейших форумов в интернете в продаже появилась база данных украинских призывников», — написали в РИА Новости. Неизвестный утверждает, что у него есть 678 тысяч строк данных будущего призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В списках указаны фамилии, имена и отчества, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также объединенный городской военкомат, к которому относится призывник. В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница призыва, по данным Минобороны Украины, осталась на уровне 60 лет. Однако в середине августа на Украине начали обсуждать снижение верхней границы призывного возраста до 50 лет и понижение нижней до 20 лет. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что сейчас на Украине мобилизуют порядка 700-900 тысяч человек, а к весне будет готова армия вторжения численностью не менее 500 тысяч человек. Он считает, что они будут соответствовать уровню российских мобилизованных, и у Украины есть время дотянуть до зимы, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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