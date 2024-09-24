Huawei выпустит ноутбуки без Windows

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Пресс-конференция с участием Радионовой. Тюмень , ноутбук, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Китайский бренд Huawei взялся за разработки на фоне американских санкций Фото:

Китайская компания Huawei планирует отказаться от Windows в пользу собственной операционной системы HarmonyOS в своих будущих моделях ноутбуков. На такой шаг производитель пошел после введения санкций США в 2019 году.

«Переход на HarmonyOS является ответом на санкции США. Huawei стремится минимизировать зависимость от внешних технологий и комплектующих», — цитирует главу Huawei Consumer Business Ричарда Ю «Коммерсант».

На данный момент HarmonyOS уже применяется в различных устройствах Huawei, включая смартфоны и умные часы. Однако переход ноутбуков на эту операционную систему может стать значительным шагом для компании в условиях технологической конкуренции. Пока не ясно, будет ли HarmonyOS распространяться за пределами Китая.

Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании ноутбуков. Повышение ожидается на 10%. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие.

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Китайская компания Huawei планирует отказаться от Windows в пользу собственной операционной системы HarmonyOS в своих будущих моделях ноутбуков. На такой шаг производитель пошел после введения санкций США в 2019 году. «Переход на HarmonyOS является ответом на санкции США. Huawei стремится минимизировать зависимость от внешних технологий и комплектующих», — цитирует главу Huawei Consumer Business Ричарда Ю «Коммерсант». На данный момент HarmonyOS уже применяется в различных устройствах Huawei, включая смартфоны и умные часы. Однако переход ноутбуков на эту операционную систему может стать значительным шагом для компании в условиях технологической конкуренции. Пока не ясно, будет ли HarmonyOS распространяться за пределами Китая. Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании ноутбуков. Повышение ожидается на 10%. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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