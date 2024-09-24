Huawei выпустит ноутбуки без Windows

24 сентября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Китайский бренд Huawei взялся за разработки на фоне американских санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Китайская компания Huawei планирует отказаться от Windows в пользу собственной операционной системы HarmonyOS в своих будущих моделях ноутбуков. На такой шаг производитель пошел после введения санкций США в 2019 году. «Переход на HarmonyOS является ответом на санкции США. Huawei стремится минимизировать зависимость от внешних технологий и комплектующих», — цитирует главу Huawei Consumer Business Ричарда Ю «Коммерсант». На данный момент HarmonyOS уже применяется в различных устройствах Huawei, включая смартфоны и умные часы. Однако переход ноутбуков на эту операционную систему может стать значительным шагом для компании в условиях технологической конкуренции. Пока не ясно, будет ли HarmonyOS распространяться за пределами Китая. Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании ноутбуков. Повышение ожидается на 10%. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайская компания Huawei планирует отказаться от Windows в пользу собственной операционной системы HarmonyOS в своих будущих моделях ноутбуков. На такой шаг производитель пошел после введения санкций США в 2019 году. «Переход на HarmonyOS является ответом на санкции США. Huawei стремится минимизировать зависимость от внешних технологий и комплектующих», — цитирует главу Huawei Consumer Business Ричарда Ю «Коммерсант». На данный момент HarmonyOS уже применяется в различных устройствах Huawei, включая смартфоны и умные часы. Однако переход ноутбуков на эту операционную систему может стать значительным шагом для компании в условиях технологической конкуренции. Пока не ясно, будет ли HarmonyOS распространяться за пределами Китая. Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании ноутбуков. Повышение ожидается на 10%. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие.