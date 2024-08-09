Продавцы предупредили о подорожании ноутбуков в России

Известия: В России к осени 2024 года подорожают ноутбуки

10 августа 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Подорожание, в первую очередь, коснется покупателей бюджетных моделей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России к осени 2024 года ожидается подорожание ноутбуков до 10%. Повышение цен связано с увеличением стоимости комплектующих. «Многие производители удерживали цены на одном уровне. В результате средняя цена практически не изменилась. Так, в июле 2024 года она составила около 62 тыс. рублей, как и в июле 2023-го», — сообщают эксперты «Известий». Издание подчеркивает, что первыми почувствуют подорожание покупатели бюджетных моделей ноутбуков, которые традиционно приобретаются к началу учебного года. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие. В частности, на такие, как память и накопители. При этом на стоимости в России скажутся сложности в расчетах с китайскими производителями и проблемы в логистике. Ранее URA.RU сообщало, что маркетплейсы рассказали о риске подорожания товаров из-за рубежа. Так, рынок электронной торговли после грядущих поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может столкнуться со значительным осложнением процесса ввоза товаров, приобретенных за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России к осени 2024 года ожидается подорожание ноутбуков до 10%. Повышение цен связано с увеличением стоимости комплектующих. «Многие производители удерживали цены на одном уровне. В результате средняя цена практически не изменилась. Так, в июле 2024 года она составила около 62 тыс. рублей, как и в июле 2023-го», — сообщают эксперты «Известий». Издание подчеркивает, что первыми почувствуют подорожание покупатели бюджетных моделей ноутбуков, которые традиционно приобретаются к началу учебного года. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие. В частности, на такие, как память и накопители. При этом на стоимости в России скажутся сложности в расчетах с китайскими производителями и проблемы в логистике. Ранее URA.RU сообщало, что маркетплейсы рассказали о риске подорожания товаров из-за рубежа. Так, рынок электронной торговли после грядущих поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может столкнуться со значительным осложнением процесса ввоза товаров, приобретенных за границей.