09 августа 2024

Продавцы предупредили о подорожании ноутбуков в России

Известия: В России к осени 2024 года подорожают ноутбуки
© Служба новостей «URA.RU»
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Подорожание, в первую очередь, коснется покупателей бюджетных моделей Фото:

В России к осени 2024 года ожидается подорожание ноутбуков до 10%. Повышение цен связано с увеличением стоимости комплектующих.

«Многие производители удерживали цены на одном уровне. В результате средняя цена практически не изменилась. Так, в июле 2024 года она составила около 62 тыс. рублей, как и в июле 2023-го», — сообщают эксперты «Известий».

Издание подчеркивает, что первыми почувствуют подорожание покупатели бюджетных моделей ноутбуков, которые традиционно приобретаются к началу учебного года. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие. В частности, на такие, как память и накопители. При этом на стоимости в России скажутся сложности в расчетах с китайскими производителями и проблемы в логистике.

Ранее URA.RU сообщало, что маркетплейсы рассказали о риске подорожания товаров из-за рубежа. Так, рынок электронной торговли после грядущих поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может столкнуться со значительным осложнением процесса ввоза товаров, приобретенных за границей.

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В России к осени 2024 года ожидается подорожание ноутбуков до 10%. Повышение цен связано с увеличением стоимости комплектующих. «Многие производители удерживали цены на одном уровне. В результате средняя цена практически не изменилась. Так, в июле 2024 года она составила около 62 тыс. рублей, как и в июле 2023-го», — сообщают эксперты «Известий». Издание подчеркивает, что первыми почувствуют подорожание покупатели бюджетных моделей ноутбуков, которые традиционно приобретаются к началу учебного года. Причиной является рост цен на мировом рынке на компьютерные комплектующие. В частности, на такие, как память и накопители. При этом на стоимости в России скажутся сложности в расчетах с китайскими производителями и проблемы в логистике. Ранее URA.RU сообщало, что маркетплейсы рассказали о риске подорожания товаров из-за рубежа. Так, рынок электронной торговли после грядущих поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может столкнуться со значительным осложнением процесса ввоза товаров, приобретенных за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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