Врачи рассказали о воде, способной защитить от 17 видов рака

Врач Кривченков заявил, что клюквенная вода защищает от рака пищевода и желудка
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Ханты. Сургутский район, клюква
Клюквенная вода защищает организм от рака, утверждает врач Кривченков Фото:

Клюквенная вода защищает организм от 17 видов онкологических заболеваний, в особенности от рака пищевода и желудка. Об этом сообщили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков.

«Клюква подавляет активность бактерии, провоцирующий рак желудка. Учитывая, что она является предиктором возникновения болезни, ее уничтожение или подавление приводит к снижению риска этого заболевания», — передает слова терапевтов «

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Клюквенная вода защищает организм от 17 видов онкологических заболеваний, в особенности от рака пищевода и желудка. Об этом сообщили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков. «Клюква подавляет активность бактерии, провоцирующий рак желудка. Учитывая, что она является предиктором возникновения болезни, ее уничтожение или подавление приводит к снижению риска этого заболевания», — передает слова терапевтов «
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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