Врачи рассказали о воде, способной защитить от 17 видов рака

Клюквенная вода защищает организм от рака, утверждает врач Кривченков
Клюквенная вода защищает организм от 17 видов онкологических заболеваний, в особенности от рака пищевода и желудка. Об этом сообщили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков.
«Клюква подавляет активность бактерии, провоцирующий рак желудка. Учитывая, что она является предиктором возникновения болезни, ее уничтожение или подавление приводит к снижению риска этого заболевания», — передает слова терапевтов « Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
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