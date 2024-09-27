CNN: Зеленский задержится в США, чтобы встретиться с Трампом

Зеленский решил задержаться в США ради встречи с ТрампомФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский продлил время своего нахождения в США ради встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщают CNN.
«Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — передает слова украинского президента CNN. Зеленский также сказал Трампу в послании, что всегда с уважением о нем говорит. «Я считаю, что нам важно установить личный контакт, чтобы понять друг друга», — добавил украинский лидер.
Ранее стало известно, что Зеленский должен был покинуть США, но «был готов продлить свое пребывание еще на один день» ради встречи с Трампом. Американский политик добавил, что намерен 27 сентября встретиться с Зеленским в Нью-Йорке.
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Президент Украины Владимир Зеленский продлил время своего нахождения в США ради встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщают CNN. «Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — передает слова украинского президента CNN. Зеленский также сказал Трампу в послании, что всегда с уважением о нем говорит. «Я считаю, что нам важно установить личный контакт, чтобы понять друг друга», — добавил украинский лидер. Ранее стало известно, что Зеленский должен был покинуть США, но «был готов продлить свое пребывание еще на один день» ради встречи с Трампом. Американский политик добавил, что намерен 27 сентября встретиться с Зеленским в Нью-Йорке.