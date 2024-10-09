На Украине планируют завершить бронирование от мобилизации

09 октября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Действие нынешнего порядка бронирования будет остановлено в ноябре Фото: Официальный сайт президента Украины Кабинет министров Украины планирует приостановить бронирование для мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф». «Издание публикует, как утверждается, выдержку из протокола вчерашнего заседания правительства, где обсуждался проект решения Кабмина, по которому до 15 ноября будет остановлено действие нынешнего порядка бронирования», — пишут украинские СМИ. Авторы материала добавили, что с 15 ноября в стране планируют проведения аудита для тех организаций, которые ранее получили право на бронирования. Документы по этому аудиту кабмин Украины планирует получить до 20 ноября. Если будут выявлены нарушения, военнообязанных лишат права на отсрочку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабинет министров Украины планирует приостановить бронирование для мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф». «Издание публикует, как утверждается, выдержку из протокола вчерашнего заседания правительства, где обсуждался проект решения Кабмина, по которому до 15 ноября будет остановлено действие нынешнего порядка бронирования», — пишут украинские СМИ. Авторы материала добавили, что с 15 ноября в стране планируют проведения аудита для тех организаций, которые ранее получили право на бронирования. Документы по этому аудиту кабмин Украины планирует получить до 20 ноября. Если будут выявлены нарушения, военнообязанных лишат права на отсрочку.