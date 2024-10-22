Разведка Швейцарии сообщила, что США стало сложно помогать Украине

22 октября 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

После выборов в США помощь Украине сократится, заявили в разведке Швейцарии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) прогнозирует возможное сокращение военной помощи США Украине после президентских выборов в ноябре этого года, так как политическая ситуация в Соединенных Штатах и Европе усложняется. В докладе «Безопасность Швейцарии — 2024» отмечается, что в то время как военный потенциал России продолжает расти, поддержка ВСУ со стороны Запада может уменьшиться. «Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — отмечается в докладе SRC. Швейцарская разведка констатировала, что в ближайшие месяцы ожидается усиление военного потенциала России. В то же время, США и страны Европы сталкиваются с трудностями в вопросе продолжения оказания поддержки Киеву. Кроме того, аналитики SRC предполагают, что европейские страны-члены НАТО не смогут в ближайшие 5-10 лет компенсировать уменьшение американской помощи, что делает Европу фундаментально зависимой от политики США. Отмечается также неуверенность в том, что недавние усилия по военному перевооружению в Европе являются частью долгосрочной стратегии, что усугубляет неопределенность в регионе. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал 400 миллионов долларов на боеприпасы и военную технику для ВСУ. Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Остином возможность применения дальнобойного оружия для ударов вглубь России, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) прогнозирует возможное сокращение военной помощи США Украине после президентских выборов в ноябре этого года, так как политическая ситуация в Соединенных Штатах и Европе усложняется. В докладе «Безопасность Швейцарии — 2024» отмечается, что в то время как военный потенциал России продолжает расти, поддержка ВСУ со стороны Запада может уменьшиться. «Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — отмечается в докладе SRC. Швейцарская разведка констатировала, что в ближайшие месяцы ожидается усиление военного потенциала России. В то же время, США и страны Европы сталкиваются с трудностями в вопросе продолжения оказания поддержки Киеву. Кроме того, аналитики SRC предполагают, что европейские страны-члены НАТО не смогут в ближайшие 5-10 лет компенсировать уменьшение американской помощи, что делает Европу фундаментально зависимой от политики США. Отмечается также неуверенность в том, что недавние усилия по военному перевооружению в Европе являются частью долгосрочной стратегии, что усугубляет неопределенность в регионе. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал 400 миллионов долларов на боеприпасы и военную технику для ВСУ. Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Остином возможность применения дальнобойного оружия для ударов вглубь России, передает RT.