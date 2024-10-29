Супругу пермского фигуриста Волосожар поразили соревнования в Магнитогорске

29 октября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Тараньков и Волосожар выступили на открытии соревнований Фото: Алексей Колчин © URA.RU Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями о первом этапе Гран-При по фигурному катанию, который прошел в Магнитогорске (Челябинская область). Спортсменку приятно удивил размах соревнований. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Мы с Максом открыли первый этап Гран-При России в Магнитогорске. Меня поразил масштаб мероприятия. И, конечно, приятно, что в стране так развивают и поддерживают фигурное катание», — написала Волосожар. Также она отметила профессионализм участников соревнований. Ранее URA.RU рассказало, что Гран-При проходило в Магнитогорске 26 и 27 октября. В турнире приняли участие 54 российских фигуриста, а также спортсмены из Беларуси. Пермяки Таисия Щербинина и Артем Петров заняли первое место среди юниоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями о первом этапе Гран-При по фигурному катанию, который прошел в Магнитогорске (Челябинская область). Спортсменку приятно удивил размах соревнований. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Мы с Максом открыли первый этап Гран-При России в Магнитогорске. Меня поразил масштаб мероприятия. И, конечно, приятно, что в стране так развивают и поддерживают фигурное катание», — написала Волосожар. Также она отметила профессионализм участников соревнований. Ранее URA.RU рассказало, что Гран-При проходило в Магнитогорске 26 и 27 октября. В турнире приняли участие 54 российских фигуриста, а также спортсмены из Беларуси. Пермяки Таисия Щербинина и Артем Петров заняли первое место среди юниоров.