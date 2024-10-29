Супругу пермского фигуриста Волосожар поразили соревнования в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигурное катание. показательные выступления г. Екатеринбург, волосожар татьяна, траньков максим
Тараньков и Волосожар выступили на открытии соревнований Фото:

Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями о первом этапе Гран-При по фигурному катанию, который прошел в Магнитогорске (Челябинская область). Спортсменку приятно удивил размах соревнований. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Мы с Максом открыли первый этап Гран-При России в Магнитогорске. Меня поразил масштаб мероприятия. И, конечно, приятно, что в стране так развивают и поддерживают фигурное катание», — написала Волосожар. Также она отметила профессионализм участников соревнований.

Ранее URA.RU рассказало, что Гран-При проходило в Магнитогорске 26 и 27 октября. В турнире приняли участие 54 российских фигуриста, а также спортсмены из Беларуси. Пермяки Таисия Щербинина и Артем Петров заняли первое место среди юниоров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями о первом этапе Гран-При по фигурному катанию, который прошел в Магнитогорске (Челябинская область). Спортсменку приятно удивил размах соревнований. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Мы с Максом открыли первый этап Гран-При России в Магнитогорске. Меня поразил масштаб мероприятия. И, конечно, приятно, что в стране так развивают и поддерживают фигурное катание», — написала Волосожар. Также она отметила профессионализм участников соревнований. Ранее URA.RU рассказало, что Гран-При проходило в Магнитогорске 26 и 27 октября. В турнире приняли участие 54 российских фигуриста, а также спортсмены из Беларуси. Пермяки Таисия Щербинина и Артем Петров заняли первое место среди юниоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...