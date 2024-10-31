Ветеран «Вагнера» рассказал о самых страшных проступках внутри ЧВК

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавший в спецоперации, назвал дисциплину в подразделениях компании суровой. По его словам, в «Вагнере» не делали различий между добровольцами и теми, кто был набран из колоний. Он отметил, что самым страшным проступком в «Вагнере» был побег с позиций.
«Если ты защищаешь свою Родину, то не важно, откуда ты призвался», — отметил ветеран в разговоре с «45.ру». Он также рассказал о строгих правилах в подразделениях ЧВК, запрещающих употребление алкоголя, наркотиков, мародерство и насилие по отношению к мирным жителям. По его словам, самым страшным проступком внутри ЧВК являлся побег с задания. «Если ты заднюю дал, то есть не пошел в атаку, сбежал», — объяснил вагнеровец.
Помимо вопросов дисциплины, участник СВО также поделился переживаниями о сложностях адаптации к мирной жизни после возвращения. Ветеран признался, что его мозг начал работать иначе, что затрудняет понимание и взаимодействие с людьми в обычной жизни.
Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, известный под позывным «Констебль», раскрыл информацию о заработной плате сотрудников компании. По его словам, в начале его карьеры в компании, несмотря на участие в штурме Бахмута (Артемовска), его зарплата составляла 240 тысяч рублей.
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