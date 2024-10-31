Ветеран «Вагнера» рассказал о самых страшных проступках внутри ЧВК

Бывший солдат «Вагнера» сообщил о суровой дисциплине в ЧВК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветеран "Вагнера" рассказал, что внутри ЧВК поддерживалась суровая дисциплина
Ветеран "Вагнера" рассказал, что внутри ЧВК поддерживалась суровая дисциплина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавший в спецоперации, назвал дисциплину в подразделениях компании суровой. По его словам, в «Вагнере» не делали различий между добровольцами и теми, кто был набран из колоний. Он отметил, что самым страшным проступком в «Вагнере» был побег с позиций. 

«Если ты защищаешь свою Родину, то не важно, откуда ты призвался», — отметил ветеран в разговоре с «45.ру». Он также рассказал о строгих правилах в подразделениях ЧВК, запрещающих употребление алкоголя, наркотиков, мародерство и насилие по отношению к мирным жителям. По его словам, самым страшным проступком внутри ЧВК являлся побег с задания. «Если ты заднюю дал, то есть не пошел в атаку, сбежал», — объяснил вагнеровец. 

Помимо вопросов дисциплины, участник СВО также поделился переживаниями о сложностях адаптации к мирной жизни после возвращения. Ветеран признался, что его мозг начал работать иначе, что затрудняет понимание и взаимодействие с людьми в обычной жизни.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, известный под позывным «Констебль», раскрыл информацию о заработной плате сотрудников компании. По его словам, в начале его карьеры в компании, несмотря на участие в штурме Бахмута (Артемовска), его зарплата составляла 240 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавший в спецоперации, назвал дисциплину в подразделениях компании суровой. По его словам, в «Вагнере» не делали различий между добровольцами и теми, кто был набран из колоний. Он отметил, что самым страшным проступком в «Вагнере» был побег с позиций.  «Если ты защищаешь свою Родину, то не важно, откуда ты призвался», — отметил ветеран в разговоре с «45.ру». Он также рассказал о строгих правилах в подразделениях ЧВК, запрещающих употребление алкоголя, наркотиков, мародерство и насилие по отношению к мирным жителям. По его словам, самым страшным проступком внутри ЧВК являлся побег с задания. «Если ты заднюю дал, то есть не пошел в атаку, сбежал», — объяснил вагнеровец.  Помимо вопросов дисциплины, участник СВО также поделился переживаниями о сложностях адаптации к мирной жизни после возвращения. Ветеран признался, что его мозг начал работать иначе, что затрудняет понимание и взаимодействие с людьми в обычной жизни. Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, известный под позывным «Констебль», раскрыл информацию о заработной плате сотрудников компании. По его словам, в начале его карьеры в компании, несмотря на участие в штурме Бахмута (Артемовска), его зарплата составляла 240 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...